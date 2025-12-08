Travaux
A8 – Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes du 8 au 12 décembre
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Saint-Laurent-du-Var (n°49) et Roquebrune-Cap-Martin (n°58). En direction de Nice, le tunnel de Monaco sur l’autoroute A500 sera inaccessible 2 nuits. Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront principalement de nuit, du lundi 8 au vendredi 12 décembre.
En direction de Nice et de Monaco : fermeture de l’autoroute A500 et du tunnel de Monaco
La nuit du lundi 8 au mardi 9 décembre, de 12h à 16h : fermeture du tunnel de Monaco en direction de Nice et de Monaco, incluant les échangeurs de Monaco (n°56) sur l’A8 et Laghet (n°57) sur l’A500.
La nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre, de 21h à 5h : fermeture du tunnel de Monaco en direction de Nice.
🚧DÉVIATIONS : Les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55).
A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Mougins (n°42) : la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) : 4 nuits, du lundi 8 au jeudi 11 décembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) : la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre, de 21h à 3h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59).
Aire de services de Mougins : la nuit, du lundi 8 au mardi 9 décembre, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de services.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente « Via Julia Augusta » ou la suivante « Canaver ».
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic