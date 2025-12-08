Travaux

A8 – Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes du 8 au 12 décembre

Publié le 08 décembre 2025

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Saint-Laurent-du-Var (n°49) et Roquebrune-Cap-Martin (n°58). En direction de Nice, le tunnel de Monaco sur l’autoroute A500 sera inaccessible 2 nuits. Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront principalement de nuit, du lundi 8 au vendredi 12 décembre. 

En direction de Nice et de Monaco : fermeture de l’autoroute A500 et du tunnel de Monaco

La nuit du lundi 8 au mardi 9 décembre, de 12h à 16h : fermeture du tunnel de Monaco en direction de Nice et de Monaco, incluant les échangeurs de Monaco (n°56) sur l’A8 et Laghet (n°57) sur l’A500. 

La nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre, de 21h à 5h : fermeture du tunnel de Monaco en direction de Nice.

 

🚧DÉVIATIONS : Les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55).

A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence

Échangeur de Mougins (n°42) : la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

 

 🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).

A8, en direction de l’Italie

Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) : 4 nuits, du lundi 8 au jeudi 11 décembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).

A8, en direction d’Aix-en-Provence

Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) : la nuit du mardi 9 au mercredi 10 décembre, de 21h à 3h : fermeture de la bretelle de sortie. 

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59).

 

Aire de services de Mougins : la nuit, du lundi 8 au mardi 9 décembre, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de services. 

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente « Via Julia Augusta » ou la suivante « Canaver ».

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic

 