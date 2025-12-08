A8 – Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes du 8 au 12 décembre

La nuit du lundi 8 au mardi 9 décembre, de 12h à 16h : fermeture du tunnel de Monaco en direction de Nice et de Monaco, incluant les échangeurs de Monaco (n°56) sur l’A8 et Laghet (n°57) sur l’A500.

La nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre, de 21h à 5h : fermeture du tunnel de Monaco en direction de Nice.

🚧DÉVIATIONS : Les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55).