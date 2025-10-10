Travaux
A8 – Travaux, vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes
Du 13 au 20 octobre, VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées au niveau de Nice Saint-Isidore. Ces opérations nécessiteront notamment la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Nice Aéroport (n°51) et de Nice Saint-Isidore (n°52), dans les deux sens de circulation. Des travaux d’entretien et de maintenance auront également lieu dans le secteur de Menton et de Mandelieu nécessitant des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Menton (n°59), Mandelieu (n°40) et Mandelieu Est (n°41). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 20h30 et 6h, du lundi 13 au vendredi 17 octobre. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux chantiers de l’autoroute A8 sur notre site dédié : www.A8-amenagement.com.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Echangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41) et échangeur de Mandelieu (n°40) :
La nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre, de 21h à 5h :
- Fermeture alternée des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter les bretelles d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40) ou Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41). Les poids lourds devront emprunter l’échangeur de Mougins (n°42).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Echangeur de Menton (n°59) :
4 nuits du lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 20h30 à 6h :
- Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Menton (n°59) en direction d’Aix-en- Provence puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) afin de reprendre l’A8 en direction de l’Italie. Ils pourront la quitter via l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58).
Rénovation des chaussées entre Nice Saint-Isidore et le viaduc du Var, en direction de l'Italie
2 nuits, du lundi 13 au mercredi 15 octobre, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Aéroport (n°51) et Nice Saint-Isidore (n°52), incluant l’échangeur de Carros (n°51.1).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Nice Aéroport (n°51) et pourront la récupérer via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52).
Rénovation des chaussées entre Nice Saint-Isidore et le viaduc du Var, en direction d'Aix-en-Provence
2 nuits, du mercredi 15 au vendredi 17 octobre, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Nice Aéroport (n°51).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) et pourront la rejoindre via l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic