Travaux
A8 – Travaux et conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes
Cette semaine, VINCI Autoroutes poursuivra les travaux de rénovation des chaussées au niveau de Nice Saint-Isidore. Ces opérations nécessiteront notamment la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Nice Aéroport (n°51) et de Nice Saint-Isidore (n°52), en direction de l’Italie, 2 nuits, du mercredi 1er au vendredi 3 octobre, de 22h à 6h. Parallèlement, des travaux de maintenance auront lieu sur l’autoroute A8 entraînant des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Villeneuve-Loubet (n°47), Nice Nord (n°54) et Nice Est (n°55). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 21h et 6h, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux chantiers de l’autoroute A8 sur notre site dédié : www.A8-amenagement.com.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
• Echangeur de Nice Est (n°55) :
La nuit du lundi 29 au mardi 30 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie. La nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATIONS :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Nice Nord (n°54) et faire demi-tour pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie et récupérer la sortie de Nice Est (n°55). Les voitures pourront rejoindre l’A8 via l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les poids lourds pourront emprunter l’échangeur de Nice Est (n°55) en direction de l’Italie et opérer un demi-tour via l’échangeur de La Turbie (n°57) pour récupérer l’autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence.
• Echangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
2 nuits du lundi 29 septembre au mercredi 1er octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet-Plage (n°46).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
• Echangeur de Nice Nord (n°54) :
La nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, de 21h à 4h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATIONS :
Les conducteurs pourront opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Est (n°55) afin de reprendre l’A8 en direction d’Aix-en-Provence et la quitter à Nice Nord (n°55). Les poids lourds pourront rejoindre l’autoroute A8 au niveau de l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52).
Rénovation des chaussées entre Nice Saint-Isidore et le viaduc du Var, en direction de l'Italie
2 nuits, du lundi 29 septembre au mercredi 1er octobre, de 22h à 5h :
• Echangeur de Nice Aéroport (n°51) : fermeture de la bretelle d’entrée.
• Echangeur de Carros (n°51.1) : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie Nice Saint-Isidore (n°52).
2 nuits, du mercredi 1er au vendredi 3 octobre, de 23h à 5h :
Fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Aéroport (n°51) et Nice Saint-Isidore (n°52), incluant l’échangeur de Carros (n°51.1).
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Nice Aéroport (n°51) et pourront la récupérer via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic