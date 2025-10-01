A8 – Travaux et conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

• Echangeur de Nice Est (n°55) :

La nuit du lundi 29 au mardi 30 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie. La nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

🚧DÉVIATIONS :

Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Nice Nord (n°54) et faire demi-tour pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie et récupérer la sortie de Nice Est (n°55). Les voitures pourront rejoindre l’A8 via l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les poids lourds pourront emprunter l’échangeur de Nice Est (n°55) en direction de l’Italie et opérer un demi-tour via l’échangeur de La Turbie (n°57) pour récupérer l’autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence.

• Echangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :

2 nuits du lundi 29 septembre au mercredi 1er octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION :

Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet-Plage (n°46).