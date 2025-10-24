Travaux
A8 – Travaux et conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées au niveau de Nice Saint-Isidore. Ces opérations nécessitent notamment la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Nice Aéroport (n°51), en direction d’Aix-en-Provence. Des travaux de maintenance et d’entretien auront également lieu sur l’autoroute A8 occasionnant des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41), Mougins (n°42), Roquebrune-Cap-Martin (n°58) et Menton (n°59). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 21h et 6h, du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Echangeur de Roquebrune-Cap-Martin / Monaco Est (n°58) :
- 2 nuits, du lundi 27 au mercredi 29 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence.
2 nuits, du mercredi 29 au vendredi 31 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie en direction de l’Italie, incluant l’aire de services de La Riviera Française.
🚧DÉVIATIONS : En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59). En direction de l’Italie, tous les conducteurs pourront utiliser la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n°59). Afin de quitter l’autoroute A8, les voitures pourront emprunter l’échangeur de la Turbie (n°57) et les poids lourds devront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59). Les véhicules souhaitant s’arrêter sur l’aire de services de La Rivera Française - dernière aire avant la frontière Italienne- pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente, Côte d’Azur.
Echangeur de Mougins (n°42)
- La nuit du lundi 27 au mardi 28 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation et de la bretelle de sortie en direction de l’Italie.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°40).
Echangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41) :
- La nuit du mercredi 29 au jeudi 30 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation et de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40). Les poids lourds devront utiliser la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mougins (n°42).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Echangeur de Menton (n°59) :
- 2 nuits, du mercredi 29 au vendredi 31 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront récupérer l’autoroute A8 en empruntant la route départementale D6007 pour ensuite rejoindre l’autoroute A500 puis l’autoroute A8.
Rénovation des chaussées entre Nice Saint-Isidore et le viaduc du Var, en direction d’Aix-en-Provence
3 nuits, du lundi 27 au mercredi 29 octobre et la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Nice Aéroport (n°51).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) et pourront la rejoindre via l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic