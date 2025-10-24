A8 – Travaux et conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Echangeur de Roquebrune-Cap-Martin / Monaco Est (n°58) :

2 nuits, du lundi 27 au mercredi 29 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence.

2 nuits, du mercredi 29 au vendredi 31 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie en direction de l’Italie, incluant l’aire de services de La Riviera Française.

🚧DÉVIATIONS : En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59). En direction de l’Italie, tous les conducteurs pourront utiliser la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n°59). Afin de quitter l’autoroute A8, les voitures pourront emprunter l’échangeur de la Turbie (n°57) et les poids lourds devront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59). Les véhicules souhaitant s’arrêter sur l’aire de services de La Rivera Française - dernière aire avant la frontière Italienne- pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente, Côte d’Azur.

Echangeur de Mougins (n°42)

La nuit du lundi 27 au mardi 28 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation et de la bretelle de sortie en direction de l’Italie.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°40).

Echangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41) :

La nuit du mercredi 29 au jeudi 30 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation et de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence.



🚧DÉVIATION : Les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40). Les poids lourds devront utiliser la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mougins (n°42).