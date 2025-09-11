A8 – infos travaux dans les Alpes-Maritimes, semaine du 8 septembre 2025

Echangeur de Nice Aéroport (n°51) : 4 nuits, du lundi 8 au vendredi 12 septembre, de 21h à 6h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

🚧DÉVIATIONS : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Ouest (n°50) ou la bretelle de sortie de l’échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) afin de faire demi-tour pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie et sortir à Nice Aéroport (n°51).

• Echangeur de Nice Est / Centre (n°55) : 4 nuits, du lundi 8 au vendredi 12 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATIONS : Les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les poids lourds pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur Nice Est/Nice Centre (n°55) en direction de l’Italie, puis sortir à l’échangeur de La Turbie (n°57) et reprendre l’autoroute en direction d’Aix-en-Provence en empruntant la bretelle d’entrée de ce même échangeur.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application

• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)

• L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel

• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com

• Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic