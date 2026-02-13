A8 : conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes, semaine du 16 février

VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau de l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 16 au jeudi 19 février entre 19h et 5h.