Travaux
A8 : conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes, semaine du 16 février
Publié le 13 février 2026
VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau de l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 16 au jeudi 19 février entre 19h et 5h.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
- Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58)
3 nuits, du lundi 16 au jeudi 19 février, de 19h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie incluant
l’aire de services de la Riviera Française, dernière aire avant la frontière italienne.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs de véhicules légers pourront prendre la bretelle d’entrée ou de sortie de
l’échangeur de La Turbie (n°57), les poids lourds pourront continuer sur l’autoroute A8 afin d’opérer un demitour
via l’échangeur de Menton (n°59) et rejoindre Roquebrune Cap-Martin (n°58).