Travaux
A8 / A51 : infos travaux Bouches-du-Rhône, semaine du 22 septembre 2025
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance sur les autoroutes A8 et A51. Ces interventions nécessiteront des modifications de circulation au niveau du nœud A8/A51 en direction de Nice et Marseille. L’autoroute A51 sera, quant à elle, fermée dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs des Platanes (n°12) et de Pertuis (n°14). Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 22 au vendredi 26 septembre.
Infos travaux : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône, semaine du 22 septembre 2025
Nœud A8/A51, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont de l’Arc (n°30), puis l’avenue Jean Giono afin de rejoindre l’autoroute A51.
Nœud A8/A51, en direction de Nice
4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Nice.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Jas-de-Bouffan (n°7) sur la RD64 afin de récupérer l’autoroute A8 au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30).
Autoroute A51, en direction de Gap
2 nuits du lundi 22 au mercredi 24 septembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs des Platanes (n°12) et de Pertuis (n°14).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur des Platanes (n°12), ils pourront la récupérer via l’échangeur de Pertuis (n°14).
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence
2 nuits du mercredi 24 au vendredi 26 septembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Pertuis (n°14) et Les Platanes (n°12).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14).
N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps rée
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic ; @A51trafic