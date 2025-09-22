A8 / A51 : infos travaux Bouches-du-Rhône, semaine du 22 septembre 2025

Nœud A8/A51, en direction de Marseille

4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont de l’Arc (n°30), puis l’avenue Jean Giono afin de rejoindre l’autoroute A51.

Nœud A8/A51, en direction de Nice

4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Nice.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Jas-de-Bouffan (n°7) sur la RD64 afin de récupérer l’autoroute A8 au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30).

Autoroute A51, en direction de Gap

2 nuits du lundi 22 au mercredi 24 septembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs des Platanes (n°12) et de Pertuis (n°14).

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur des Platanes (n°12), ils pourront la récupérer via l’échangeur de Pertuis (n°14).

Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence

2 nuits du mercredi 24 au vendredi 26 septembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Pertuis (n°14) et Les Platanes (n°12).

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14).

N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :