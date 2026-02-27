Travaux
A8 / A500 : info travaux pour la semaine du 2 mars dans les Alpes-Maritimes et Monaco
VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8 et A500. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A500, incluant le tunnel de Monaco et l’échangeur de Laghet (n°57) ainsi que l’échangeur de Monaco (n°56) sur l’autoroute A8. Des modifications de circulation seront également prévues au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), de Villeneuve-Loubet (n°46), et de Saint-Laurent-du-Var (n°49). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 2 au vendredi 6 mars entre 20h30 et 5h30.
Autoroute A500, en direction et provenance de Monaco : fermeture de l’autoroute A500 incluant le tunnel de Monaco, et l’échangeur de Laghet (n°57) ainsi que l’échangeur de Monaco (n°56) sur l’autoroute A8.
3 nuits, du lundi 2 au jeudi 5 mars, de 20h30 à 5h30 : fermeture de l’autoroute A500 incluant le tunnel de Monaco et l’échangeur de Laghet (n°57) sur l’autoroute A500 et l’échangeur de Monaco (n°56) sur l’autoroute A8.
🚧DÉVIATION : en direction de l’Italie et de Monaco, l’ensemble des véhicules qui ne pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Monaco (n°56) seront invités à rester sur l’autoroute A8 afin de rejoindre l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin / Monaco Est (n°58). Les véhicules souhaitant rejoindre Monaco ou Nice via l’A500 pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47)
La nuit du jeudi 5 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) ou la sortie de Villeneuve-Loubet plage (n°46).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie
- Échangeur de Mougins (n°42)
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu / Cannes-La-Bocca (n°41).
- Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49)
La nuit du mardi 3 au mercredi 4 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie, en direction de l’Italie.
La nuit du mercredi 4 au jeudi 5 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie, en direction d’Aix-en-Provence.
🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Ouest (n°50) ou la bretelle de sortie de Nice Aéroport (n°51). En direction d’Aix-en-Provence les poids lourds devront emprunter la bretelle de sortie de Cagnes-sur-Mer (n°48).
N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.