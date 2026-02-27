A8 / A500 : info travaux pour la semaine du 2 mars dans les Alpes-Maritimes et Monaco

Échangeur de Mougins (n°42)

4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu / Cannes-La-Bocca (n°41).

Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49)

La nuit du mardi 3 au mercredi 4 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie, en direction de l’Italie.

La nuit du mercredi 4 au jeudi 5 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie, en direction d’Aix-en-Provence.

🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Ouest (n°50) ou la bretelle de sortie de Nice Aéroport (n°51). En direction d’Aix-en-Provence les poids lourds devront emprunter la bretelle de sortie de Cagnes-sur-Mer (n°48).

N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.