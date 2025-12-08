A8/A50/A57 – Infos travaux : vos conditions de circulation

4 nuits, du lundi 8 au vendredi 12 décembre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.



DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en emprunant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).