Travaux
A8/A50/A57 – Infos travaux : vos conditions de circulation
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8 ainsi qu’au niveau du tunnel de Toulon. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation sur l’agglomération Toulonnaise ainsi qu’au niveau de l’échangeur de Puget-sur-Argens (n°37) sur l’A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 8 au vendredi 12 décembre.
Autoroute A8, en direction de Nice et Aix-en-Provence
Échangeur de Puget-sur-Argens (n°37) : 4 nuits, du lundi 8 au vendredi 12 décembre, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Fréjus (n°38).
Agglomération Toulonnaise, fermeture du tunnel de Toulon
4 nuits, du lundi 8 au vendredi 12 décembre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.
DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en emprunant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).