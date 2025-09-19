A7N : rénovation du viaduc de Vienne Nord

L’opération de maintenance majeure programmée pour renforcer cet ouvrage se déroule en trois volets :

mise en œuvre d’une précontrainte additionnelle à l’intérieur du pont ;

remplacement des appareils d’appui au niveau des piles et culées de l’ouvrage ;

remplacement des joints de chaussée aux deux extrémités du pont.



Depuis plus d’un an maintenant, VINCI Autoroutes réalise les études de planification et d’impact en coordination avec les exploitants des voies et infrastructures franchies par le viaduc. Le site étant particulièrement anthropisé, le développement de la biodiversité et les impacts environnementaux restent limités. Pour autant, dérouler ces opérations sur un secteur très urbanisé nécessite de mener de nombreuses concertations locales. Pendant l’été 2025, les installations de chantier principales ont été mises en place à proximité du viaduc, permettant aux équipes opérationnelles d’être prêtes à débuter les travaux dès le 8 septembre 2025.