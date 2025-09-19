Travaux
A7N : rénovation du viaduc de Vienne Nord
Pour le confort et la sécurité des conducteurs et dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage d'importants travaux de renforcement sur le viaduc du Vienne Nord, un ouvrage majeur de l’autoroute A7N situé entre les villes de SaintRomain-en-Gal (69 - Rhône) et Vienne (38 - Isère). Ce chantier, qui se déroule de septembre 2025 à juin 2027, permet d'assurer la pérennité et la sécurité de cet ouvrage.
Mis en service en 1973, le viaduc de Vienne Nord s’étend sur 430m de long et 25m de large. Il est composé de deux tabliers de pont, un par sens de circulation. La structure de chaque tablier porte 3 voies de circulation et est constituée d’un caisson en béton précontraint à voussoirs préfabriqués
Les principaux travaux prévus
L’opération de maintenance majeure programmée pour renforcer cet ouvrage se déroule en trois volets :
- mise en œuvre d’une précontrainte additionnelle à l’intérieur du pont ;
- remplacement des appareils d’appui au niveau des piles et culées de l’ouvrage ;
- remplacement des joints de chaussée aux deux extrémités du pont.
Depuis plus d’un an maintenant, VINCI Autoroutes réalise les études de planification et d’impact en coordination avec les exploitants des voies et infrastructures franchies par le viaduc. Le site étant particulièrement anthropisé, le développement de la biodiversité et les impacts environnementaux restent limités. Pour autant, dérouler ces opérations sur un secteur très urbanisé nécessite de mener de nombreuses concertations locales. Pendant l’été 2025, les installations de chantier principales ont été mises en place à proximité du viaduc, permettant aux équipes opérationnelles d’être prêtes à débuter les travaux dès le 8 septembre 2025.
Un chantier mené en assurant la continuité de la circulation
Les travaux ont été programmés afin de minimiser la gêne à la circulation sur le viaduc. Pendant les 21 mois que dureront les travaux, VINCI autoroutes s’est attaché à réduire les incidences sur l’autoroute A7N. La circulation sera ainsi maintenue sur A7N pendant toute la durée des travaux. Elle sera basculée en double sens pendant certaines nuits, pour réaliser notamment les remplacements des joints de chaussée et des appareils d’appui.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic