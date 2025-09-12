A7N Rénovation des chaussées entre Ternay et Vienne Nord

Ce chantier mobile va se dérouler exclusivement de nuit, de 21h à 6h, du lundi au vendredi matin, soit 4 nuits par semaine. Le chantier sera replié en journée et les week-ends.

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circuleront sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 8 septembre au vendredi 24 octobre 2026.

Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les demi-diffuseurs de Chasse Sud et Vienne Nord, sur A7N, ainsi que sur le nœud de Ternay (A46S/A47/A7N) pour permettre la bonne progression du chantier.