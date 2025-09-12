Travaux
A7N Rénovation des chaussées entre Ternay et Vienne Nord
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre Ternay et Vienne Nord.
Ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Pour la bonne réalisation des travaux, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Vienne Nord (n°9) sera fermée les nuits du 15, 16, 17, 18, 22, 23 et 24 septembre 2025, de 21h à 6h le lendemain.
Des fermetures nocturnes de l’entrée Vienne Nord à prévoir de 21h à 6h le lendemain
La bretelle d’entrée Vienne Nord (n°9) en direction de Lyon sera fermée de 21h à 6h le lendemain pendant les 7 nuits suivantes : lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 septembre 2025. Les déviations suivantes seront mises en place :
- les usagers désirant se rendre en direction de Lyon centre/ Saint-Etienne devront prendre la direction Estressin via la D4 jusqu’à la bretelle d’entrée de Chasse-sur-Rhône où ils pourront rejoindre l’A47 en direction de Lyon ou de Saint-Etienne ;
- les usagers désirant se rendre en direction de Paris devront suivre la direction Saint-Symphoriend’Ozon par la RN7 et reprendre l’A46 au niveau de l’échangeur de Communay (n°16).
Des travaux réalisés exclusivement de nuit pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit, de 21 h à 6 h, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin. Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et le découpage du chantier en plusieurs phases a été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Les conditions de circulation durant les travaux
Ce chantier mobile va se dérouler exclusivement de nuit, de 21h à 6h, du lundi au vendredi matin, soit 4 nuits par semaine. Le chantier sera replié en journée et les week-ends.
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. En journée, les conducteurs circuleront sur 3 voies dans chaque sens. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 8 septembre au vendredi 24 octobre 2026.
Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les demi-diffuseurs de Chasse Sud et Vienne Nord, sur A7N, ainsi que sur le nœud de Ternay (A46S/A47/A7N) pour permettre la bonne progression du chantier.