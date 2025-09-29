A7N : fermetures nocturnes de l'entrée de Vienne nord et de la sortie Chasse sud

Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre Ternay et Vienne nord. Pour la bonne réalisation des travaux, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Vienne Nord (n°9) en direction de Lyon sera fermée la nuit du 29 septembre, la bretelle de sortie Chasse sud (n°8) en direction de Lyon sera fermée les nuits des 30 septembre, 1er, 2 et 6 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain.

D’un montant de 8,5 millions d’euros ce chantier, financé par VINCI Autoroutes, se déroulera exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.