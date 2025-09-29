Travaux
A7N : fermetures nocturnes de l'entrée de Vienne nord et de la sortie Chasse sud
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre Ternay et Vienne nord. Pour la bonne réalisation des travaux, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Vienne Nord (n°9) en direction de Lyon sera fermée la nuit du 29 septembre, la bretelle de sortie Chasse sud (n°8) en direction de Lyon sera fermée les nuits des 30 septembre, 1er, 2 et 6 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain.
D’un montant de 8,5 millions d’euros ce chantier, financé par VINCI Autoroutes, se déroulera exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
Les fermetures et leurs itinéraires de déviation
La bretelle d’entrée Vienne nord (n°9) en direction de Lyon sera fermée de 21h à 6h le lendemain la nuit du lundi 29 septembre 2025.
Les déviations suivantes seront mises en place :
- Les usagers circulant en direction de Lyon centre/ Saint-Etienne devront prendre la direction Estressin via la D4 jusqu’à la bretelle d’entrée de Chasse-sur-Rhône où ils pourront rejoindre l’A47 en direction de Lyon ou de Saint-Etienne
- Les usagers circulant vers Paris devront suivre la direction Saint-Symphorien-d’Ozon par la RN7 et reprendre l’A46 au niveau de l’échangeur de Communay (n°16)
La bretelle de sortie Chasse sud (n°8) en direction de Lyon sera fermée de 21h à 6h le lendemain pendant les 4 nuits suivantes : mardi 30 septembre, mercredi 1er, jeudi 2 et lundi 6 octobre 2025.
Les usagers devront suivre la D4 direction Chasse-sur-Rhône pour reprendre ensuite l’autoroute A47 direction Saint-Étienne ou A46-A7 au niveau de l’échangeur de Chasse-sur-Rhône.
N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps rée
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7trafic