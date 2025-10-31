Travaux
A7/A47/A46 – Travaux de réparation du mur anti-bruit
VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de réparation du mur anti-bruit situé au niveau des bretelles d’accès de l’A46 et de l’A47 vers l’A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours des quatre nuits, du lundi 3 novembre au jeudi 6 novembre 2025 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Il nécessitera cependant la fermeture des deux bretelles d’accès. Des itinéraires de déviation seront mis en place à cette occasion, pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours des nuits du lundi 3, mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 novembre 2025, de 21h à 5h le lendemain :
Fermeture de la bretelle d’accès de l’autoroute A47 vers l’autoroute A7 en direction de Marseille :
Les conducteurs en provenance de l’A47 et souhaitant se rendre sur l’A7 en direction de Marseille devront poursuivre sur l’A7 en direction de Lyon centre, faire demi-tour à l’échangeur de Vernaison/Solaize (n°7) puis reprendre l’autoroute A7 en direction de Marseille.
Fermeture de la bretelle d’accès de l’autoroute A46 vers l’autoroute A7 en direction de Marseille :
Les conducteurs en provenance de l’A46 devront sortir à l’échangeur de Chasse-sur-Rhône (n°8) sur l’A47, puis reprendre l’autoroute en direction de Lyon centre, faire demi-tour à l’échangeur de Vernaison/Solaize (n°7) puis reprendre l’autoroute A7 en direction de Marseille.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A46Trafic