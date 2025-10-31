A7/A47/A46 – Travaux de réparation du mur anti-bruit

Fermeture de la bretelle d’accès de l’autoroute A47 vers l’autoroute A7 en direction de Marseille :

Les conducteurs en provenance de l’A47 et souhaitant se rendre sur l’A7 en direction de Marseille devront poursuivre sur l’A7 en direction de Lyon centre, faire demi-tour à l’échangeur de Vernaison/Solaize (n°7) puis reprendre l’autoroute A7 en direction de Marseille.

Fermeture de la bretelle d’accès de l’autoroute A46 vers l’autoroute A7 en direction de Marseille :

Les conducteurs en provenance de l’A46 devront sortir à l’échangeur de Chasse-sur-Rhône (n°8) sur l’A47, puis reprendre l’autoroute en direction de Lyon centre, faire demi-tour à l’échangeur de Vernaison/Solaize (n°7) puis reprendre l’autoroute A7 en direction de Marseille.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :