Travaux
A71 – Travaux à prévoir au niveau de la commune de Salbris, à partir du 2 février 2026
Du lundi 2 février au vendredi 24 avril 2026, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de confortement sur deux ouvrages qui franchissent l’autoroute A71, à Salbris. Le premier concerne le pont de la RD121, où des accès seront créés. Le second porte sur celui du chemin de Monboulan, qui dessert plusieurs lieux-dits. Des coupures ponctuelles de voies seront nécessaires sur l’A71, ainsi qu’un alternat de circulation sur la RD121. Selon les phases, le chemin de Monboulan fera lui aussi l’objet d’un alternat ou d’une fermeture temporaire.
En quoi vont consister les travaux ?
Les interventions concernent notamment le vérinage, le remplacement des appareils d’appui, la réfection des enrobés, les joints de chaussée et l’aménagement des perrés de ces ouvrages. Elles visent à maintenir les ouvrages en bon état et à garantir la sécurité des usagers.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 2 février au vendredi 24 avril 2026, les conditions de circulation seront adaptées :
- Sur l’A71, des coupures de voies ponctuelles seront programmées et la vitesse sera abaissée à 90km/h
- Sur la RD 121, un alternat de circulation sera mis en place pendant toute la durée des travaux
- Sur le chemin de Monboulan, desservant les lieux-dits Les Septiers, Le Courcelet, Les Hauts- Courcelet, Les Bessines, Monboulan et l’Aulnette :
- Du lundi 2 février au lundi 23 mars 2026, un alternat de circulation sera mis en place.
- Du lundi 23 mars en journée au vendredi 24 avril 2026, le chemin sera fermé à la circulation y compris les week-ends et les jours fériés. Une déviation sera alors mise en place.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A71Trafic_