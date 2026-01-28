A71 – Travaux à prévoir au niveau de la commune de Salbris, à partir du 2 février 2026

Du lundi 2 février au vendredi 24 avril 2026, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de confortement sur deux ouvrages qui franchissent l’autoroute A71, à Salbris. Le premier concerne le pont de la RD121, où des accès seront créés. Le second porte sur celui du chemin de Monboulan, qui dessert plusieurs lieux-dits. Des coupures ponctuelles de voies seront nécessaires sur l’A71, ainsi qu’un alternat de circulation sur la RD121. Selon les phases, le chemin de Monboulan fera lui aussi l’objet d’un alternat ou d’une fermeture temporaire.