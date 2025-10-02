Travaux
A71 – Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé au niveau de Theillay
Du lundi 6 octobre au vendredi 5 décembre 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux de remplacement des appareils d’appui et des joints de chaussée sur un ouvrage d’art qui permet à la RD41 de passer au-dessus de l’A71. Ces opérations visent à maintenir l’ouvrage en bon état et à garantir la sécurité et le confort des conducteurs ; ils s’inscrivent dans le programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes. Selon les phases de travaux, ce chantier nécessitera une circulation alternée ou une fermeture de la RD41 dans ce secteur nécessitant la mise en place d’itinéraires de déviation.
En quoi consiste l’opération de remplacement des appareils d’appui ?
Les appareils d’appui font partie de la structure de l’ouvrage. Ils ont un rôle essentiel pour le maintien du pont qu’ils supportent. Ils sont placés entre les poutres ou le tablier et les appuis de l’ouvrage (piles ou culées) et permettent la transmission des efforts appliqués sur les voies de circulation vers la structure du pont. Pour mener à bien le remplacement des appareils d’appui, il est nécessaire de soulever le tablier de l’ouvrage. Des vérins hydrauliques sont ainsi installés au plus près des appareils d’appui. Ils ont pour fonction de lever ou descendre le tablier de quelques centimètres pour permettre l’intervention du personnel de chantier au niveau des appareils d’appui. Cette phase essentielle et très technique du chantier est appelée opération de vérinage.
Les différentes étapes de l’intervention
Les travaux menés sur le passage supérieur consistent à :
- Nettoyer les rives de l’ouvrage
- Réaliser des ragréages ponctuels de béton
- Vériner l’ouvrage sur l’ensemble du tablier
- Remplacer les appareils d’appui usés
- Appliquer un revêtement de protection au niveau des piles et des culées.
En quoi consiste l’opération de remplacement des joints de chaussée ?
Placés aux extrémités du tablier, les joints de chaussée permettent d’absorber la dilation du pont. Ils sont soumis au passage des véhicules. Leur maintien en bon état est indispensable afin de garantir la sécurité des usagers.
Les différentes étapes de l’intervention
- dépose des joints de chaussée
- remplacement par de nouveaux joints
- La circulation s’effectuera sous circulation alternée du lundi 6 octobre au mardi 11 novembre 2025, ainsi que du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025. Cette circulation alternée sera maintenue week-ends et jours fériés. Sur cette période, la vitesse sera limitée à 50km/h.
- Du mercredi 12 novembre au dimanche 30 novembre 2025, fermeture complète de la RD41 au niveau du pont franchissant l’A71. Une déviation sera mise en place via la RD41, la RD60, la RD724 et la RD2020.
- Sur l’autoroute A71, des coupures de voies seront programmées.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet : www.a10-amenagement.com
- Les comptes X (ex-twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A71Trafic