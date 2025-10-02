A71 – Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé au niveau de Theillay

Les appareils d’appui font partie de la structure de l’ouvrage. Ils ont un rôle essentiel pour le maintien du pont qu’ils supportent. Ils sont placés entre les poutres ou le tablier et les appuis de l’ouvrage (piles ou culées) et permettent la transmission des efforts appliqués sur les voies de circulation vers la structure du pont. Pour mener à bien le remplacement des appareils d’appui, il est nécessaire de soulever le tablier de l’ouvrage. Des vérins hydrauliques sont ainsi installés au plus près des appareils d’appui. Ils ont pour fonction de lever ou descendre le tablier de quelques centimètres pour permettre l’intervention du personnel de chantier au niveau des appareils d’appui. Cette phase essentielle et très technique du chantier est appelée opération de vérinage.

Les différentes étapes de l’intervention

Les travaux menés sur le passage supérieur consistent à :