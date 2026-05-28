Travaux
A71 : travaux d’entretien de la chaussée au niveau de l’échangeur d’Orléans centre
La nuit du mercredi 3 juin 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A71, au niveau de l’échangeur d’Orléans centre (n°1). Il s’agit à travers cette opération de renforcer l’adhérence de la chaussée pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. Dans ce cadre, une fermeture partielle de l’échangeur d’Orléans centre (n°1) est à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
En quoi consistent les travaux ?
Ils consistent en une opération de grenaillage de la couche de roulement afin de renforcer l’adhérence de la chaussée.
Vos conditions de circulation ?
Ces travaux impliquent la fermeture partielle de nuit de l’échangeur d’Orléans centre (n°1).
- La nuit du mercredi 3 juin 2026, de 20h à 7h le lendemain :
- les conducteurs en provenance de Tours souhaitant quitter l’A71 à Orléans centre (n°1) devront poursuivre leur trajet sur l’A10 en direction de Paris et emprunter la sortie Orléans nord (n°14) puis la RD2701 et la RD2060 pour rejoindre ce secteur.
Les conducteurs en provenance de Paris souhaitant quitter l’A71 à Orléans centre (n°1) devront emprunter la sortie Orléans nord (n°14) sur l’A10 puis la RD2701 et la RD2060 pour rejoindre ce secteur.
A noter : en cas d’aléas, cette opération pourra être reportée la nuit du jeudi 4 juin 2026, selon les mêmes conditions.