​​A71 : travaux d’entretien de la chaussée au niveau de l’échangeur d’Orléans centre​

La nuit du mercredi 3 juin 2026, de 20h à 7h le lendemain :

les conducteurs en provenance de Tours souhaitant quitter l’A71 à Orléans centre (n°1) devront poursuivre leur trajet sur l’A10 en direction de Paris et emprunter la sortie Orléans nord (n°14) puis la RD2701 et la RD2060 pour rejoindre ce secteur.

Les conducteurs en provenance de Paris souhaitant quitter l’A71 à Orléans centre (n°1) devront emprunter la sortie Orléans nord (n°14) sur l’A10 puis la RD2701 et la RD2060 pour rejoindre ce secteur.