A71 - échangeur de Bourges : relevés sur site préalables à la création d’une bretelle complémentaire

Dans le cadre de la création de la bretelle complémentaire à l’échangeur de Bourges (n°7), sur l’A71, VINCI Autoroutes ménera des relevés sur site au cours des nuits du mardi 6 au jeudi 8 octobre 2026. Pour limiter la gêne aux usagers, ces interventions seront conduites de nuit et impliquent une fermeture partielle de ce même échangeur. Des itinéraires de déviation indiqués à l’aide de panneaux jaunes, via le réseau routier local, seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.