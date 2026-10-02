Travaux
A71 - échangeur de Bourges : relevés sur site préalables à la création d’une bretelle complémentaire
Publié le 02 octobre 2026
Dans le cadre de la création de la bretelle complémentaire à l’échangeur de Bourges (n°7), sur l’A71, VINCI Autoroutes ménera des relevés sur site au cours des nuits du mardi 6 au jeudi 8 octobre 2026. Pour limiter la gêne aux usagers, ces interventions seront conduites de nuit et impliquent une fermeture partielle de ce même échangeur. Des itinéraires de déviation indiqués à l’aide de panneaux jaunes, via le réseau routier local, seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation au cours de cette période
- Les nuits du mardi 6 au jeudi 8 octobre 2026, de 20h à 6h le lendemain :
Les usagers en provenance d’Orléans souhaitant quitter l’autoroute A71 pour rejoindre le secteur de Bourges devront emprunter la sortie Vierzon est (n°6) et suivre la RD2076 et la RD400 jusqu’à leur destination.