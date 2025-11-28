A7 : travaux du demi-échangeur de Salon Nord jusqu'au 19 décembre 2025

Ces travaux, qui sont réalisés de jour comme de nuit, week-end compris, vont nécessiter la fermeture, jusqu’au 19 décembre 2025, de la bretelle d’entrée sur l’A7 en direction de Lyon au niveau de Salon Nord (n°27).

Les travaux se poursuivront en janvier 2026 et nécessiteront une nouvelle fermeture de la bretelle du 6 au 19 janvier 2026. Un itinéraire de déviation sera mis en place pendant toute la durée de l’opération.

Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute A7 en direction de Lyon devront suivre la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).