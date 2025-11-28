Travaux
A7 : travaux du demi-échangeur de Salon Nord jusqu'au 19 décembre 2025
Dans le cadre des travaux du demi-échangeur de Salon Nord, destiné à améliorer la desserte du Pays Salonais, VINCI Autoroutes poursuit la création d’une voie d’entrecroisement entre la bretelle d’entrée existante et la future bretelle de sortie pour les véhicules circulant dans le sens Marseille/Lyon.
Ces travaux, qui sont réalisés de jour comme de nuit, week-end compris, vont nécessiter la fermeture, jusqu’au 19 décembre 2025, de la bretelle d’entrée sur l’A7 en direction de Lyon au niveau de Salon Nord (n°27).
Les travaux se poursuivront en janvier 2026 et nécessiteront une nouvelle fermeture de la bretelle du 6 au 19 janvier 2026. Un itinéraire de déviation sera mis en place pendant toute la durée de l’opération.
Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute A7 en direction de Lyon devront suivre la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).
Un projet de desserte pour le Pays Salonais
Le projet se situe sur l’autoroute A7, au nord de Salon-de-Provence. Cet axe accueille quotidiennement un fort trafic, notamment pendulaire (domicile/travail), d’environ 90 000 véhicules/jour, trafic pouvant atteindre 135 000 véhicules/jour en période estivale. Porté par le territoire depuis des années, ce nouvel aménagement est très attendu.
La situation actuelle
Le demi-échangeur de Salon Nord existant est composé :
- d’une bretelle d’entrée sur l’A7 en direction du Nord, vers Avignon et Lyon ;
- d’une bretelle de sortie, en provenance du Nord, vers Salon-de-Provence. Ces deux bretelles sont espacées de 3 km.
Aujourd’hui, pour les trajets du quotidien :
- les automobilistes résidant au nord de Salon-de-Provence (Eyguières, Lamanon, Salon…) doivent traverser cette ville pour se rendre dans le Pays Salonais ;
- dans le sens sud/nord, ils doivent emprunter l’A54 (sortie 13) ou aller jusqu’à Sénas pour se rendre dans les communes situées au nord de Salon-de-Provence.
La situation actuelle entraine des congestions routières importantes aux heures de pointe dans le centre-ville de Salon-de-Provence comme aux abords de l’échangeur n°15 de l’A54.
Le projet
Le projet vise à améliorer la desserte du Pays Salonais en complétant le demi-échangeur existant, orienté vers le Nord, par un demi-échangeur orienté vers le Sud.
Il prévoit :
- la création d’une bretelle d’entrée sur l’A7 en direction d’Aix /Marseille, accessible depuis le chemin du Talagard ;
- la création d’une bretelle de sortie en provenance du sud (vers Salon-de-Provence), réalisée au niveau du chemin de Roquerousse. Ces nouveaux aménagements vont ainsi permettre les échanges dans les deux sens de circulation vers le Nord et le Sud, réduisant les congestions.