A7 – Travaux d’entretien de nuit entre le lundi 26 et le jeudi 29 janvier 2026

Nuits du lundi 26 et du mardi 27 janvier de 22h à 6h : fermeture de l’échangeur de Cavaillon



Fermeture des sorties pour tous les véhicules en provenance de Lyon et de Marseille : les véhicules légers devront sortir au niveau de l’échangeur Avignon-Chateaurenard (n°24) ou de l’échangeur de Sénas (n°26) afin de suivre la D7n, la D26 et la D99 ; les poids lourds devront sortir à l’échangeur Avignon-Chateaurenard (n°24) puis suivre la direction de Cavaillon en empruntant la D907, la D7n en direction d'Orgon puis la D26 - route de Cavaillon (direction Cabannes - A7) pour prendre la D99 en direction du diffuseur Cavaillon (n°25).



Fermeture des entrées en direction de Lyon et de Marseille : les véhicules légers en direction de Lyon devront suivre la D99 puis la D7n en direction d’Avignon jusqu’à l’échangeur Avignon-Chateaurenard (n°24), ceux en direction de Marseille devront suivre la D99 puis la D26 puis la D7n jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26) en raison de la limitation de tonnage dans la traversée d’Orgon, les poids lourds devront suivre la D99 puis la D26 en direction de Cabannes et enfin la D7n en direction d’Avignon jusqu’à l’échangeur Avignon-Chateaurenard (n°24).





Nuits du mercredi 28 et du jeudi 29 janvier 2026 de 22h à 6h : fermeture de l’échangeur de Sénas

