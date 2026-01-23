Travaux
A7 – Travaux d’entretien de nuit entre le lundi 26 et le jeudi 29 janvier 2026
Publié le 23 janvier 2026
Dans le cadre de sa politique de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes va procéder à l’inspection des chaussées de l’autoroute A7 au niveau des bretelles des échangeurs de Cavaillon (n°25) et de Sénas (n°26). Ces travaux nocturnes seront effectués de 22h à 6h pour limiter la gêne occasionnée mais nécessiteront la fermeture complète de ces échangeurs entre le lundi 26 et le jeudi 29 janvier 2026. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre aux clients de rejoindre leur destination.
Conditions de circulation les nuits du lundi 26 au jeudi 29 janvier 2026
Nuits du lundi 26 et du mardi 27 janvier de 22h à 6h : fermeture de l’échangeur de Cavaillon
- Fermeture des sorties pour tous les véhicules en provenance de Lyon et de Marseille :
- les véhicules légers devront sortir au niveau de l’échangeur Avignon-Chateaurenard (n°24) ou de l’échangeur de Sénas (n°26) afin de suivre la D7n, la D26 et la D99 ;
- les poids lourds devront sortir à l’échangeur Avignon-Chateaurenard (n°24) puis suivre la direction de Cavaillon en empruntant la D907, la D7n en direction d'Orgon puis la D26 - route de Cavaillon (direction Cabannes - A7) pour prendre la D99 en direction du diffuseur Cavaillon (n°25).
- Fermeture des entrées en direction de Lyon et de Marseille :
- les véhicules légers en direction de Lyon devront suivre la D99 puis la D7n en direction d’Avignon jusqu’à l’échangeur Avignon-Chateaurenard (n°24), ceux en direction de Marseille devront suivre la D99 puis la D26 puis la D7n jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26)
- en raison de la limitation de tonnage dans la traversée d’Orgon, les poids lourds devront suivre la D99 puis la D26 en direction de Cabannes et enfin la D7n en direction d’Avignon jusqu’à l’échangeur Avignon-Chateaurenard (n°24).
Nuits du mercredi 28 et du jeudi 29 janvier 2026 de 22h à 6h : fermeture de l’échangeur de Sénas
- Fermeture des entrées et des sorties de l’échangeur de Sénas pour les véhicules en provenance de Marseille et en direction de Lyon :
- les conducteurs pourront emprunter l’A7 en direction de Lyon à l’échangeur de Cavaillon (n°25) en suivant la D7n puis la D26 et la D99 ;
- en provenance de Marseille, ils pourront rejoindre le secteur de Sénas en sortant à l’échangeur de Salon centre (n°15) sur l’A54 pour suivre la D 538 puis la D7n en direction de Sénas ;
- les véhicules en provenance de Marseille dont le PTAC est supérieur à 7,5t devront sortir à Grans- Salon (n°14) sur l’A54 et suivre la D538 puis la D7n, en direction de Sénas.
- Fermeture des entrées et des sorties de l’échangeur de Sénas (n°26) pour les véhicules en provenance de Lyon et en direction de Marseille :
- les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute en direction de Marseille en suivant la D7n puis la D538 jusqu’à l'échangeur de Salon Centre (n°15) sur l’A54 ;
- les véhicules dont le PTAC est supérieur à 7t pourront rejoindre l’autoroute en direction de Marseille en suivant la D7n en direction d’Aix en Provence puis l’A51 en direction de Marseille ;
- les conducteurs en provenance de Lyon pourront rejoindre le secteur de Sénas en sortant à Cavaillon (n°25) pour suivre la D99, la D26 puis la D7n en direction de Sénas ;
- les véhicules en provenance de Lyon dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes devront sortir au demi-échangeur de Salon nord (n°27) et suivre la D538 en direction de Lyon / Sénas.