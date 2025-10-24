Travaux
A7 – Travaux de rénovation de chaussée au niveau de l’échangeur Berre l’Etang-Rognac
La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée va effectuer des travaux de rénovation des chaussées au niveau de l’échangeur de Berre l’Etang-Rognac (n°28), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours des deux nuits du mardi 28 octobre et mercredi 29 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain. Il nécessitera néanmoins la fermeture partielle de cet échangeur, selon le programme ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation
Au cours de la nuit du lundi 28 octobre 2025, de 21h à 6h :
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Berre l’Etang-Rognac (n°28) pour les véhicules en direction de Marseille : ils devront suivre la D113 afin de prendre l’A7 à l’échangeur de Vitrolles (n°29).
Au cours de la nuit du mercredi 29 octobre 2025, de 21h à 6h, les bretelles d’entrée de l’échangeur de Berre l’Etang-Rognac (n°28) seront fermées. Par conséquent :
- En direction de Lyon : les automobilistes souhaitant rejoindre l’A7 devront suivre la D113 jusqu’à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) sur l’A54.
- En direction de Marseille : ils devront suivre la D113 afin de prendre l’A7 à l’échangeur de Vitrolles (n°29).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic