A7 – Travaux de rénovation de chaussée au niveau de l’échangeur Berre l’Etang-Rognac

Au cours de la nuit du lundi 28 octobre 2025, de 21h à 6h :

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Berre l’Etang-Rognac (n°28) pour les véhicules en direction de Marseille : ils devront suivre la D113 afin de prendre l’A7 à l’échangeur de Vitrolles (n°29).

Au cours de la nuit du mercredi 29 octobre 2025, de 21h à 6h, les bretelles d’entrée de l’échangeur de Berre l’Etang-Rognac (n°28) seront fermées. Par conséquent :

En direction de Lyon : les automobilistes souhaitant rejoindre l’A7 devront suivre la D113 jusqu’à l’échangeur de Grans/Salon-de-Provence (n°14) sur l’A54.

En direction de Marseille : ils devront suivre la D113 afin de prendre l’A7 à l’échangeur de Vitrolles (n°29).

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l'avancement des travaux.