A7 – Travaux de rénovation au niveau de l’échangeur de Loriol

A partir du lundi 13 octobre et jusqu’au vendredi 31 octobre 2025, les nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 22h à 5h le lendemain, l’échangeur de Loriol (n°16) sera fermé.

Par conséquent, fermeture des bretelles d’entrées :

En direction de Lyon : les conducteurs devront suivre la RN7, afin de rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur de Valence/Romans (n°15)

En direction de Marseille : les conducteurs pourront rejoindre l’A7 au niveau de l’échangeur de Montélimar nord (n°17) en suivant la RN7.

Fermeture des bretelles de sorties :

En provenance de Lyon : les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir au niveau de l’échangeur de Valence/Romans (n°15) et suivre la RN7 direction Marseille

En provenance de Marseille : les conducteurs devront sortir au niveau de l’échangeur de Montélimar nord (n°17) et suivre la RN7 direction Lyon.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :