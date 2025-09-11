A7 - Travaux de chaussée échangeur Avignon centre / Châteaurenard

Au cours de la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 septembre 2025, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrée sur l’A7 de l’échangeur d’Avignon centre / Châteaurenard (n°24) seront fermées. Par conséquent :

en direction de Lyon : les conducteurs devront suivre la D907, en direction d’Avignon puis de Carpentras et poursuivre sur la D942 afin de reprendre l’A7 au niveau de l’échangeur d’Avignon centre/Le Pontet (n°23)

en direction de Marseille : les conducteurs devront emprunter la D907, la D7n, la CD24 route de Cabannes, puis la D26 et enfin la D99 jusqu’à l’échangeur de Cavaillon (n°25).

VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :