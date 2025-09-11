Travaux
A7 - Travaux de chaussée échangeur Avignon centre / Châteaurenard
Le Conseil départemental du Vaucluse va procéder à des travaux de chaussée au niveau du carrefour de Bonpas, situé à proximité de l’échangeur d’Avignon centre/Châteaurenard (n°24), sur l’A7. Ces travaux se dérouleront au cours de la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 septembre 2025. Ils nécessiteront la fermeture des bretelles d’entrées de cet échangeur sur l’A7. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours de la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 septembre 2025, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrée sur l’A7 de l’échangeur d’Avignon centre / Châteaurenard (n°24) seront fermées. Par conséquent :
- en direction de Lyon : les conducteurs devront suivre la D907, en direction d’Avignon puis de Carpentras et poursuivre sur la D942 afin de reprendre l’A7 au niveau de l’échangeur d’Avignon centre/Le Pontet (n°23)
- en direction de Marseille : les conducteurs devront emprunter la D907, la D7n, la CD24 route de Cabannes, puis la D26 et enfin la D99 jusqu’à l’échangeur de Cavaillon (n°25).
VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic