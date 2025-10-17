A7 – Travaux au niveau de l’échangeur de Loriol

VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation des chaussées et de la signalisation horizontale (marquages au sol) au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 21h à 6h du matin au cours des nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, entre le lundi 20 et le jeudi 30 octobre 2025. Ils nécessiteront toutefois la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.