Travaux
A7 – Travaux au niveau de l’échangeur de Loriol
VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation des chaussées et de la signalisation horizontale (marquages au sol) au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 21h à 6h du matin au cours des nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, entre le lundi 20 et le jeudi 30 octobre 2025. Ils nécessiteront toutefois la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation
A partir du lundi 20 octobre, et jusqu’au jeudi 30 octobre 2025, l’échangeur de Loriol (n°16) sera fermé les nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 21h à 6h le lendemain.
Par conséquent :
- Fermeture des bretelles d’entrées sur l’A7 :
- En direction de Lyon : les conducteurs devront suivre la RN7 afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur de Valence/Romans (n°15).
- En direction de Marseille : les conducteurs pourront rejoindre l’A7 au niveau de l’échangeur de Montélimar nord (n°17) en suivant la RN7.
- Fermeture des bretelles de sorties :
- En provenance de Lyon : les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Valence/Romans (n°15) et suivre la RN7 en direction de Marseille
- En provenance de Marseille : les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Montélimar nord (n°17) et suivre la RN7 en direction de Lyon.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic