Travaux
A7 – Réparation de joints d’un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Orange centre
Afin de renforcer la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à des réparations de joints sur un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Orange centre (n°21), sur l’A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, cette intervention se déroulera au cours des quatre nuits, du lundi 13 octobre au jeudi 16 octobre 2025 inclus, de 22h à 5h. Elle nécessitera cependant la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation
Au cours des nuits du lundi 13, mardi 14, mercredi 15, et jeudi 16 octobre 2025, de 22h à 5h le lendemain, l’échangeur d’Orange centre (n°21) sera partiellement fermé, par conséquent :
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Orange centre (n°21) en direction de Marseille : les conducteurs souhaitant emprunter l’A7 en direction de Marseille devront emprunter la D907, afin de rejoindre l’A7 à l’échangeur d’Orange sud (n°22)
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Orange centre (n°21) en direction de Montpellier : les conducteurs souhaitant emprunter l’A9 en direction de Montpellier pourront suivre la D907 jusqu’à Piolenc afin de reprendre l’A7 au niveau de l’échangeur d’Orange nord/Piolenc (n°20), ou suivre la D976 direction Roquemaure, et rejoindre l’A9 au niveau de l’échangeur de Roquemaure (n°22)
- Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur d’Orange centre (n°21) pour les automobilistes venant de Lyon : les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur d’Orange sud (n°22) opérer un demi-tour à ce même échangeur afin de reprendre l’A7 en direction de Lyon, et enfin de sortir au niveau de l’échangeur d’Orange centre (n°21).
En cas d’intempéries, les travaux pourront être reportés aux nuits du lundi 20 et mardi 21 octobre 2025 et dans ce cadre, se dérouleraient dans les mêmes conditions.
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer ses clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A9Trafic