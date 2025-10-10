A7 – Réparation de joints d’un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Orange centre

Au cours des nuits du lundi 13, mardi 14, mercredi 15, et jeudi 16 octobre 2025, de 22h à 5h le lendemain, l’échangeur d’Orange centre (n°21) sera partiellement fermé, par conséquent :

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Orange centre (n°21) en direction de Marseille : les conducteurs souhaitant emprunter l’A7 en direction de Marseille devront emprunter la D907, afin de rejoindre l’A7 à l’échangeur d’Orange sud (n°22)

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Orange centre (n°21) en direction de Montpellier : les conducteurs souhaitant emprunter l’A9 en direction de Montpellier pourront suivre la D907 jusqu’à Piolenc afin de reprendre l’A7 au niveau de l’échangeur d’Orange nord/Piolenc (n°20), ou suivre la D976 direction Roquemaure, et rejoindre l’A9 au niveau de l’échangeur de Roquemaure (n°22)

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur d’Orange centre (n°21) pour les automobilistes venant de Lyon : les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur d’Orange sud (n°22) opérer un demi-tour à ce même échangeur afin de reprendre l’A7 en direction de Lyon, et enfin de sortir au niveau de l’échangeur d’Orange centre (n°21).

En cas d’intempéries, les travaux pourront être reportés aux nuits du lundi 20 et mardi 21 octobre 2025 et dans ce cadre, se dérouleraient dans les mêmes conditions.

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer ses clients en temps réel :