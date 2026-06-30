A7 Echangeur Drômardeche : le point sur le chantier en juin

Sur le demi-échangeur Nord (Saint-Rambert-d'Albon / Albon) :

Le chantier franchit une étape décisive avec l'avancement de la construction du nouveau pont autoroutier qui enjambera l'A7. Après la pile centrale, les culées — les appuis massifs situés de chaque côté de l'autoroute — prennent forme parallèlement au terrassement des futures bretelles d'entrée et de sortie. Les interventions concernent également l'actuel pont de la RD 1 franchissant l'autoroute, qui fait l'objet de travaux de rénovation de l'étanchéité, de la chaussée et de mise aux normes des dispositifs de sécurité. Parallèlement, les opérations liées à la création du futur giratoire sur la RN 7 se poursuivent sur la commune de Saint-Rambert-d'Albon.

Sur le demi-échangeur Sud à Saint-Barthélemy-de-Vals:

Les interventions programmées depuis avril sur le pont de la RD 112 au-dessus de l'A7, relatives à la reprise de l'étanchéité et à la remise aux normes des dispositifs de retenue, sont désormais achevées. Le nouveau giratoire de raccordement sur la RD 112 est entièrement formé, tandis que la création des futures bretelles se poursuit. Les équipes restent pleinement mobilisées sur les opérations de terrassement de la future bretelle d'entrée sur l'A7 en direction du sud ainsi que sur la poursuite du déploiement des écrans acoustiques à proximité du hameau de Villeneuve-de-Vals.