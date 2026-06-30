A7 Echangeur Drômardèche : fermeture du pont de la RD1 au-dessus de l’A7 du 3 au 20 juillet

VINCI Autoroutes poursuit le chantier de création des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche, entre Chanas et Tain-l'Hermitage.

Dans le cadre de la construction du demi-échangeur Nord, situé sur le secteur d'Albon/Saint-Rambert-d'Albon, les travaux programmés sur le pont de la RD1, au-dessus de l'A7, nécessitent la fermeture à la circulation sur cet ouvrage du vendredi 3 juillet à 18h au lundi 20 juillet 2026 à 6h. Un itinéraire de déviation est mis en place pendant la durée de ces travaux.