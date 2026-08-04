A7 – Échangeur de Porte de Drôm’Ardèche : les fouilles archéologiques révèlent de nouveaux vestiges

Des découvertes qui retracent plusieurs périodes d’occupation

Des fouilles ont donc été prescrites sur ce secteur par la DRAC et confiées à l’opérateur Archeodunum suite à un appel d’offres. Engagées en mai 2026, elles se sont achevées à la fin du mois de juillet.

Les recherches ont permis de mettre au jour des traces d’occupation remontant à plusieurs périodes : des vestiges de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, une aire d’ensilage composée de silos aménagés à l’époque antique, ainsi qu’une aire funéraire datant du début de la période médiévale. Plus de quarante sépultures ont notamment été découvertes.

Ces découvertes présentent un intérêt particulier pour la connaissance de l’histoire du territoire, les vestiges protohistoriques étant jusqu’alors peu documentés dans ce secteur.

La phase d’exploration terrain s’est achevée à la fin du mois de juillet. Les équipes ont procédé alors au repli du matériel et à la remise à disposition du terrain pour la poursuite des travaux de l’échangeur. Le travail des archéologues se poursuivra toutefois durant plusieurs mois en laboratoire et en bureau d’études.

L’ensemble du mobilier découvert — céramiques, restes osseux, objets divers et vestiges funéraires — sera d’abord nettoyé, inventorié et conditionné avant d’être confié à différents spécialistes : céramologues, anthropologues, archéozoologues, numismates et autres experts. Leurs analyses permettront de consolider les données recueillies sur le terrain et d’apporter un éclairage plus précis sur les populations anciennes ayant occupé le site.

Toutes ces informations seront ensuite consolidées dans un rapport final d’opération, document scientifique et administratif qui synthétisera les résultats de l’ensemble des recherches. Ce rapport sera soumis à l’État pour validation et contribuera à enrichir durablement les connaissances archéologiques régionales de notre patrimoine commun.