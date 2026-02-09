Travaux
A680 – Conditions de circulation les nuits du 9 au 12 février 2026
Les équipes VINCI Autoroutes poursuivent les opérations d’aménagement de l’A680. Les interventions vont nécessiter la fermeture complète de l’A680 les nuits du lundi 9 au jeudi 12 février 2026. Elles se dérouleront de 20h à 7h le lendemain et hors weekend pour limiter la gêne occasionnée. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.
Au cours des nuits du lundi 9, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 février 2026, entre 20h et 7h le lendemain, l’autoroute A680 sera fermée, dans les deux sens de circulation, entre l’échangeur de Gragnague (n°2) et Verfeil. Les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Gragnague (n°2) seront également fermées.
En conséquence :
- En direction de Castres depuis l’A68, les conducteurs seront invités à sortir à Montastruc (n°3) afin de suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD888 et RD20 jusqu’à Verfeil).
- Depuis Castres en direction de l’A68 et l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’entrée de L’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD112, M112 et M59).
Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.
Les poids lourds (+ de 3,5 tonnes) interdits de circuler sur l’A680 direction Castres
Depuis le 4 septembre 2025, conformément à l’arrêté du Préfet d’Occitanie faisant suite à l’arrêté de la commune de Verfeil portant interdiction de circulation des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur la voie communale de Puylaurens, l’accès à l’A680 en direction de Castres est strictement interdit, de jour comme de nuit, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et/ou de +3m de large. Ils sont invités à emprunter une déviation via l’A68, la RN88 et D612.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605 ; le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet http://www.vinci-autoroutes.com/
- Les comptes X (ex-Twitter) @VINCIAutoroutes et @ToulousePeriph.