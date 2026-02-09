A680 – Conditions de circulation les nuits du 9 au 12 février 2026

Depuis le 4 septembre 2025, conformément à l’arrêté du Préfet d’Occitanie faisant suite à l’arrêté de la commune de Verfeil portant interdiction de circulation des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur la voie communale de Puylaurens, l’accès à l’A680 en direction de Castres est strictement interdit, de jour comme de nuit, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et/ou de +3m de large. Ils sont invités à emprunter une déviation via l’A68, la RN88 et D612.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :