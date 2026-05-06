A680 - Conditions de circulation la nuit du 6 mai 2026

Au cours de la nuit du mercredi 6 mai 2026, entre 20h et 7h le lendemain, l’autoroute A680 sera fermée, dans les deux sens de circulation, entre l’échangeur de Gragnague (n°2) et Verfeil. Les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Gragnague (n°2) seront également fermées.



Dans le même temps, la bretelle d’entrée vers la portion de l’autoroute A69 (mise en circulation par Atosca en mars 2026), au niveau du nouvel échangeur de Verfeil, sera également fermée.



En conséquence :

en direction de Castres depuis l’A68, les conducteurs seront invités à sortir à Montastruc (n°3) afin de suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD888, RD20, route de Puylaurens puis de nouveau RD20) ;

depuis Castres en direction de l’A68 et l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’entrée de L’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD112, M112 et M59) en utilisant l’itinéraire de déviation S4.



En cas d’aléas météorologiques ou techniques, ces opérations pourront être reportées.

Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.