Travaux
A680-A68 : Vos conditions de circulation les nuits du 8 au 11 décembre 2025
Les équipes VINCI Autoroutes poursuivent les opérations d’aménagement de l’A680 et vont procéder à des opérations de renouvellement de la signalisation. Pour limiter la gêne occasionnée, les interventions se dérouleront de nuit, hors week-end, et vont nécessiter la fermeture partielle des voies de l’A68 et de l’A680 les nuits du lundi 8 au jeudi 11 décembre 2025, de 21h à 7h le lendemain.
Vos conditions de circulation les nuits du 8 au 11 décembre 2025
Au cours des nuits du lundi 8, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 décembre 2025, entre 20h et 7h le lendemain : l'autoroute A68 sera fermée dans le sens Toulouse vers Albi, entre l’échangeur de l’Union (n°1) et l'échangeur de Montastruc (n°3). Par conséquent, l’accès à l’A68 depuis l’échangeur de L’Union (n°1) ne sera pas possible en direction d’Albi, de même que l’accès depuis le périphérique intérieur (A62) vers l’A68 au niveau de l’échangeur de La Roseraie (n°15).
Dans le même temps, l’A680 sera fermée dans les deux sens de circulation entre l’échangeur de Gragnague (n°2) et Verfeil. En conséquence :
- Les conducteurs pourront accéder à l’A68 en direction d’Albi en empruntant la sortie n°15 uniquement en circulant direction Bordeaux via A61.
- En direction d’Albi via l’A68, les conducteurs seront invités à sortir à l’échangeur de l’Union (n°1) pour rejoindre l’autoroute à Montastruc (n°3) via le réseau secondaire (RD112, RD20 et RD888).
- Depuis Castres et en direction de l’A68 vers l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’entrée de l’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD112, M112 et M59).
Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.
Les poids lourds (+ de 3,5 tonnes) interdits de circuler sur l’A680 direction Castres
Depuis le 4 septembre, conformément à l’arrêté du Préfet d’Occitanie faisant suite à l’arrêté de la commune de Verfeil portant interdiction de circulation des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur la voie communale de Puylaurens, l’accès à l’A680 en direction de Castres est strictement interdit, de jour comme de nuit, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et/ou de +3m de large. Ils sont invités à emprunter une déviation via l’A68, la RN88 et D612.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605 ; le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel ;
- Le site Internet http://www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) @VINCIAutoroutes et @ToulousePeriph