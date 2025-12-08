A680-A68 : Vos conditions de circulation les nuits du 8 au 11 décembre 2025

Au cours des nuits du lundi 8, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 décembre 2025, entre 20h et 7h le lendemain : l'autoroute A68 sera fermée dans le sens Toulouse vers Albi, entre l’échangeur de l’Union (n°1) et l'échangeur de Montastruc (n°3). Par conséquent, l’accès à l’A68 depuis l’échangeur de L’Union (n°1) ne sera pas possible en direction d’Albi, de même que l’accès depuis le périphérique intérieur (A62) vers l’A68 au niveau de l’échangeur de La Roseraie (n°15).

Dans le même temps, l’A680 sera fermée dans les deux sens de circulation entre l’échangeur de Gragnague (n°2) et Verfeil. En conséquence :

Les conducteurs pourront accéder à l’A68 en direction d’Albi en empruntant la sortie n°15 uniquement en circulant direction Bordeaux via A61.

En direction d’Albi via l’A68, les conducteurs seront invités à sortir à l’échangeur de l’Union (n°1) pour rejoindre l’autoroute à Montastruc (n°3) via le réseau secondaire (RD112, RD20 et RD888).

Depuis Castres et en direction de l’A68 vers l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’entrée de l’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD112, M112 et M59).

Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.