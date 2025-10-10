A68 - Travaux de maintenance de l’autoroute, des fermetures à prévoir

La nuit du lundi 13 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l'A68 sera fermée en direction d’Albi, entre la bifurcation de Montblanc et l'échangeur de Montastruc (n°3). L’accès à l’A68 depuis le périphérique toulousain ou depuis l’échangeur de L’Union (n°1) ne sera pas possible entre 20h30 et 6h le lendemain matin, de même que l’accès au périphérique extérieur depuis l’échangeur de La Roseraie (n°15). Dans le même temps, l’A680 sera fermée dans les deux sens de circulation.

En conséquence :

Les conducteurs en direction d’Albi seront invités à sortir à l’échangeur de La Roseraie (n°15) pour reprendre l’autoroute à Montastruc (n°3)

Les conducteurs en direction de Bordeaux souhaitant accéder au périphérique extérieur depuis l’échangeur La Roseraie (n°15) seront déviés par le périphérique intérieur, direction Montpellier, jusqu’à l’échangeur de Soupetard (n°16) pour faire demi-tour et reprendre la direction de Bordeaux

Les conducteurs en direction de Verfeil/Castres via l’A680 ou souhaitant rejoindre le secteur de Gragnague devront sortir à l’échangeur de La Roseraie (n°15) et emprunter le réseau local pour rejoindre le rond-point de Verfeil

Depuis Castres et en direction de l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’échangeur de l’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD20, RD112, M112, M59).

La nuit du mardi 14 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A68 sera fermée en direction de Toulouse, entre l’échangeur de L’Union (n°1) et la bifurcation de Montblanc. L’accès à l’échangeur de L’Union (n°1) en direction de Toulouse, ainsi que l’accès au périphérique toulousain depuis l’A68, ne seront pas possibles de 20h30 à 6h le lendemain. Dans le même temps, la bretelle d'entrée de l'échangeur de Gragnague (n°2) en direction de Toulouse sera fermée.

En conséquence :

Les conducteurs circulant sur l’A68 en direction de Toulouse seront invités à sortir à l’échangeur de L’Union (n°1) pour rejoindre le périphérique à La Roseraie (n°15)

Depuis Castres et en direction de l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’échangeur de l’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD20, RD112, M112, M59).

La nuit du mercredi 15 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A68 sera fermée en direction d’Albi entre les échangeurs de Gragnague (n°2) et Gémil (n°4). L’accès en direction d’Albi à l’échangeur de Montastruc (n°3) ne sera pas possible de 20h30 à 6h le lendemain.

En conséquence :

Les conducteurs circulant sur l’A68 en direction d’Albi seront invités à sortir à l’échangeur de Gragnague (n°2) pour reprendre l’autoroute à Saint-Sulpice (n°5).

La nuit du jeudi 16 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A68 sera fermée en direction de Toulouse, entre les échangeurs de Saint-Sulpice (n°5) et L’Union (n°1). L’accès aux échangeurs de Gémil (n°4), Montastruc (n°3) et Gragnague (n°2) en direction de Toulouse ne sera pas possible de 20h30 à 6h le lendemain. Dans le même temps, l’A680 sera fermée dans les deux sens de circulation.

En conséquence :

Les conducteurs circulant sur l’A68 en direction de Toulouse seront invités à sortir à l’échangeur de Saint-Sulpice (n°5) pour reprendre l’autoroute à L’Union (n°1)

Depuis Castres et en direction de l’agglomération toulousaine, les conducteurs seront invités à rejoindre l’échangeur de l’Union (n°1) via le réseau secondaire (RD20, RD112, M112, M59)

Les conducteurs en direction de Verfeil/Castres via l’A680 ou souhaitant rejoindre le secteur de Gragnague devront sortir à l’échangeur de La Roseraie (n°15) et emprunter le réseau local pour rejoindre le rond-point de Verfeil.

La nuit du lundi 20 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A68 sera fermée en direction de Toulouse entre les échangeurs de Montastruc (n°3) et L’Union (n°1). Dans le même temps, l’A680 sera fermée dans les deux sens de circulation.

En conséquence :

Les conducteurs circulant sur l’A68 en direction de Toulouse seront invités à sortir à l’échangeur de Montastruc (n°3) pour reprendre l’autoroute à L’Union (n°1)

Les conducteurs en provenance de Verfeil/Castres et en direction de Toulouse seront invités à rejoindre l’A68 à L’Union (n°1) via le réseau local (RD112, RD59)

Les conducteurs circulant sur A68 en direction d’Albi et voulant rejoindre le secteur de Gragnague seront invités à sortir à Montastruc (n°3) et à emprunter la RD 888 puis la RD20.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :