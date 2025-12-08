A64 – Vos conditions de circulation du 8 au 11 décembre 2025

Dès 9h, le lundi 8 décembre 2025 et jusqu’au mardi 9 décembre 2025 à 9h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Tournay (n°14) seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Toulouse uniquement. En conséquence :

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse souhaitant sortir à l’échangeur de Tournay (n°14), seront amenés à sortir à l’échangeur de Tarbes Est (n°13) et suivront l’itinéraire S31

Les usagers circulant en véhicule léger sur la RD817 et souhaitant entrer sur l’A64 en direction de Toulouse seront amenés à suivre l’itinéraire S33 pour rejoindre l’A64 à l’échangeur de Capvern (n°15)

Les conducteurs de poids lourds circulant sur la RD817 devront emprunter l’A64 à l’échangeur de Tournay (n°14) en direction de Bayonne, sortir à l’échangeur de Tarbes-est (n°13) pour reprendre aussitôt l’A64 en direction de Toulouse.

Dès 9h, le mardi 9 décembre et jusqu’au jeudi 11 décembre 2025 à 9h, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Tournay (n°14) seront fermées pour tous les conducteurs dans les 2 sens de circulation. En conséquence :

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne pourront rejoindre le secteur de Tournay en sortant à l’échangeur de Capvern (n°15) pour suivre l’itinéraire S34

Les usagers circulant en véhicule léger sur la RD817 pourront rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Tournay en suivant l’itinéraire S32 jusqu’à l’échangeur de Tarbes Est (n°13)

Les conducteurs de poids lourds circulant sur la RD817 devront quant à eux emprunter en direction de Toulouse à l’échangeur de Tournay (n°14) et sortir à l’échangeur de Capvern (n°15) pour reprendre aussitôt l’A64 en direction de Bayonne

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse pourront rejoindre le secteur de Tournay (n°14) en sortant à l’échangeur de Tarbes Est (n°13) pour suivre l’itinéraire S31

Les usagers circulant en véhicule léger sur la RD817 pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse en suivant l’itinéraire S33 jusqu’à l’échangeur de Capvern (n°15)

Les conducteurs de poids lourds circulant en direction de Toulouse sur la RD817 devront emprunter l’A64 en direction de Bayonne à l’échangeur de Tournay (n°14), sortir à l’échangeur de Tarbes-est (n°13) pour reprendre aussitôt l’A64 en direction de Toulouse.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :