A64 – Travaux sur un ouvrage, fermeture de l’échangeur de Tarbes-est (n°13)

Dès 14h, le mercredi 8 octobre 2025 et jusqu’au vendredi 10 octobre 2025 à 14h, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Tarbes-est (n°13) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :