Travaux
A64 – Travaux sur un ouvrage, fermeture de l’échangeur de Tarbes-est (n°13)
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise des travaux sur un ouvrage au niveau de l’échangeur de Tarbes-est (n°13), sur l’autoroute A64. Afin de procéder à la mise en sécurité du chantier, certaines opérations nécessiteront une fermeture ponctuelle de l’échangeur de Tarbes-est, à partir de 14h le mercredi 8 octobre jusqu’au vendredi 10 octobre 2025, 14h. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.
Vos conditions de circulation
Dès 14h, le mercredi 8 octobre 2025 et jusqu’au vendredi 10 octobre 2025 à 14h, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Tarbes-est (n°13) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic