A64 : Travaux demi-échangeur A641/RD19 au niveau de l’échangeur de Peyrehorade

À compter du lundi 27 octobre à partir de 20h jusqu’au jeudi 30 octobre 7h du matin, les bretelles de sortie et d'entrée de l'échangeur de Peyrehorade (n°6) sur l’A64 seront fermées dans les 2 sens de circulation, ainsi que les bretelles d’échanges entre la RD19 et l'A641.

L’autoroute A641 sera également fermée dans les 2 sens depuis le giratoire RD33, ainsi que les bretelles d’accès sur l’A641 au niveaux des échangeurs RD817 et RD19. En conséquence :

Depuis Bayonne en direction de Dax depuis l’A64, les conducteurs, souhaitant sortir à l’échangeur de Peyrehorade (n°6), seront invités à sortir à l’échangeur précédent d’Urt (n°4) afin de suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD936, RD411, RD10 puis RD19).

Depuis Toulouse en direction de Dax depuis l’A64, les conducteurs, souhaitant sortir à l’échangeur de Peyrehorade (n°6), seront invités à sortir à l’échangeur précédent de Salies-de-Béarn (n°7) afin de suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD430 puis RD817 vers Peyrehorade).

Depuis Dax en direction de l’A64 vers Toulouse, les conducteurs souhaitant emprunter l'A641, seront invités à suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD817 et RD430) pour rejoindre l’A64 à l'échangeur de Salies-de-Béarn (n°7).