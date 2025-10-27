Travaux
A64 : Travaux demi-échangeur A641/RD19 au niveau de l’échangeur de Peyrehorade
Les équipes VINCI Autoroutes poursuivent les opérations d’aménagement du demi-échangeur A641/RD19, situé sur la commune d’Oeyregave (40) au niveau de l’échangeur de Peyrehorade (n°6) sur l’A64. Les interventions vont nécessiter des fermetures entre le lundi 27 octobre et le samedi 1er novembre 2025. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.
Vos conditions de circulation du lundi 27 au jeudi 30 octobre
À compter du lundi 27 octobre à partir de 20h jusqu’au jeudi 30 octobre 7h du matin, les bretelles de sortie et d'entrée de l'échangeur de Peyrehorade (n°6) sur l’A64 seront fermées dans les 2 sens de circulation, ainsi que les bretelles d’échanges entre la RD19 et l'A641.
L’autoroute A641 sera également fermée dans les 2 sens depuis le giratoire RD33, ainsi que les bretelles d’accès sur l’A641 au niveaux des échangeurs RD817 et RD19. En conséquence :
- Depuis Bayonne en direction de Dax depuis l’A64, les conducteurs, souhaitant sortir à l’échangeur de Peyrehorade (n°6), seront invités à sortir à l’échangeur précédent d’Urt (n°4) afin de suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD936, RD411, RD10 puis RD19).
- Depuis Toulouse en direction de Dax depuis l’A64, les conducteurs, souhaitant sortir à l’échangeur de Peyrehorade (n°6), seront invités à sortir à l’échangeur précédent de Salies-de-Béarn (n°7) afin de suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD430 puis RD817 vers Peyrehorade).
- Depuis Dax en direction de l’A64 vers Toulouse, les conducteurs souhaitant emprunter l'A641, seront invités à suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD817 et RD430) pour rejoindre l’A64 à l'échangeur de Salies-de-Béarn (n°7).
- Depuis Dax en direction de l’A64 vers Bayonne, les conducteurs, souhaitant emprunter l'A641, seront invités à suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD19, RD10, RD411 puis RD936) pour rejoindre l’A64 à l’échangeur d’Urt (n°4).
À compter du jeudi 30 octobre à partir de 7h jusqu’au samedi 1er novembre à 7h du matin , les nouvelles bretelles d’échange entre le giratoire de l’autoroute A641 et le giratoire de la RD19 seront fermées dans les 2 sens de circulation. En conséquence :
- Depuis Dax en direction de Bidache (RD19), les conducteurs seront invités à sortir de l’A641 au niveau de l’échangeur RD817, puis à suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD817 vers Peyrehorade Centre puis RD19 vers Bidache et Hastingues).
- Depuis l’A64 en direction de Bidache, les conducteurs seront invités à sortir au niveau de l’échangeur de Peyrehorade (n°6) et à poursuivre sur l’autoroute A641 jusqu’à l’échangeur RD817, puis à suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD817 vers Peyrehorade Centre puis RD19 vers Bidache).
- Depuis Bidache (RD19) en direction de l’A64 vers Bayonne ou Toulouse, les conducteurs, souhaitant rejoindre l'A64 au niveau de l’échangeur de Peyrehorade (n°6), seront invités à suivre par le réseau local la RD19 jusqu’à Peyrehorade, puis la RD817 en direction de Bayonne jusqu’à l’échangeur avec l’A641, où ils pourront emprunter l’autoroute A641 en direction de l’A64.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes et @A64Trafic.