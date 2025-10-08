Travaux
A64 – Travaux de rénovation des chaussées entre Briscous et Salies-de-Béarn
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes procède, depuis le 8 septembre 2025, à la rénovation des chaussées de l’A64 entre Briscous et Salies-de-Béarn. Ces travaux, qui dureront jusqu’à mi-octobre 2025, visent à assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant des qualités optimales d’adhérence de la chaussée. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations sont menées principalement sous basculement de la circulation sur les voies opposées aux travaux. Des fermetures temporaires de l’autoroute A64 seront néanmoins nécessaires les nuits du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025, selon les détails ci-dessous. Des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.
Vos conditions de circulation
La nuit du lundi 6 octobre 2025, de 20h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre l’échangeur d’Urt (n°4) et l’échangeur de Briscous (n°3) pour les usagers circulant en direction de Bayonne uniquement.
Durant 3 nuits (mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 octobre 2025), de 20h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre l’échangeur de Briscous (n°3) et l’échangeur d’Urt (n°4) pour les usagers circulant en direction de Toulouse uniquement.
Des itinéraires de déviation seront proposés lors de ces fermetures.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic