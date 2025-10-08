A64 : Travaux de maintenance et fermeture de l’échangeur de Croix Daurade (n°14) sur le périphérique toulousain

La nuit du lundi 6 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Tarbes entre la bifurcation de Bordelongue (A64/A620) et l’échangeur de Francazal (n°37). L’entrée Le Chapitre (n°38) en direction de Tarbes sera également fermée, entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :

Depuis le périphérique intérieur, les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à sortir à La Faourette (n°26) pour rejoindre l’A64 à Francazal (n°37) par le réseau local

Depuis le périphérique extérieur, les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à faire demi-tour à Rangueil (n°23) afin de sortir à Langlade (n°25) et rejoindre l’A64 à Francazal (n°37) par le réseau local.

La nuit du mardi 7 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Toulouse entre l’échangeur de Francazal (n°37) et la bifurcation de Bordelongue (A64/A620). Les entrées de Francazal (n°37) et Le Chapitre (n°38) en direction de Toulouse seront également fermées, entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :

Depuis l’A64, les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à sortir à Francazal (n°37) pour rejoindre le périphérique extérieur par le réseau local jusqu’à l’échangeur de Langlade (n°25)

Pour rejoindre le périphérique intérieur, les conducteurs seront invités à suivre le même itinéraire puis à faire demi-tour à l’échangeur de Rangueil (n°23).

La nuit du mercredi 8 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Tarbes entre les échangeurs de Francazal (n°37) et Muret Nord (n°35). En conséquence :

Les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à sortir à Francazal (n°37) pour

reprendre l’A64 à Muret Nord (n°35).



La nuit du jeudi 9 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Toulouse entre les échangeurs de Muret Nord (n°35) et Francazal (n°37). Les entrées de Muret Nord (n°35) et Roques (n°36) en direction de Toulouse seront également fermées, entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :