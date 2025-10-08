Travaux
A64 : Travaux de maintenance et fermeture de l’échangeur de Croix Daurade (n°14) sur le périphérique toulousain
Du lundi 6 au jeudi 9 octobre 2025, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de maintenance sur l’autoroute A64 nord dans le cadre de son programme d’entretien du réseau. Pour limiter la gêne occasionnée, ces travaux se dérouleront de nuit, de 21h à 6h le lendemain, nécessitant sur cette période des fermetures ponctuelles de l’A64. Dans le même temps, Toulouse Métropole réalise des travaux d’entretien au-delà du réseau VINCI Autoroutes nécessitant la fermeture ponctuelle de l’échangeur de Croix- Daurade (n°14) sur le périphérique. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Conditions de circulation sur l’autoroute A64
La nuit du lundi 6 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Tarbes entre la bifurcation de Bordelongue (A64/A620) et l’échangeur de Francazal (n°37). L’entrée Le Chapitre (n°38) en direction de Tarbes sera également fermée, entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :
- Depuis le périphérique intérieur, les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à sortir à La Faourette (n°26) pour rejoindre l’A64 à Francazal (n°37) par le réseau local
- Depuis le périphérique extérieur, les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à faire demi-tour à Rangueil (n°23) afin de sortir à Langlade (n°25) et rejoindre l’A64 à Francazal (n°37) par le réseau local.
La nuit du mardi 7 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Toulouse entre l’échangeur de Francazal (n°37) et la bifurcation de Bordelongue (A64/A620). Les entrées de Francazal (n°37) et Le Chapitre (n°38) en direction de Toulouse seront également fermées, entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :
- Depuis l’A64, les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à sortir à Francazal (n°37) pour rejoindre le périphérique extérieur par le réseau local jusqu’à l’échangeur de Langlade (n°25)
- Pour rejoindre le périphérique intérieur, les conducteurs seront invités à suivre le même itinéraire puis à faire demi-tour à l’échangeur de Rangueil (n°23).
La nuit du mercredi 8 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Tarbes entre les échangeurs de Francazal (n°37) et Muret Nord (n°35). En conséquence :
- Les conducteurs en direction de Tarbes seront invités à sortir à Francazal (n°37) pour
reprendre l’A64 à Muret Nord (n°35).
La nuit du jeudi 9 octobre 2025, entre 21h et 6h le lendemain, l’A64 sera fermée en direction de Toulouse entre les échangeurs de Muret Nord (n°35) et Francazal (n°37). Les entrées de Muret Nord (n°35) et Roques (n°36) en direction de Toulouse seront également fermées, entre 20h30 et 6h le lendemain. En conséquence :
- Les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à sortir à Muret Nord (n°35) pour reprendre l’A64 à Francazal (n°37)
- Les conducteurs circulant sur la D820 en provenance de Foix et voulant emprunter l’A64 en direction de Toulouse seront déviés par une sortie obligatoire à l'échangeur de Roques-sur-Garonne (n°36) pour emprunter la RD120 et la RD63 jusqu'à l'échangeur de Francazal (n°37).
Conditions de circulation sur le périphérique
Les 4 nuits du lundi 6, mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 octobre 2025, l’échangeur de Croix-Daurade (n°14) sera fermé dans les deux sens de circulation entre 21h et 6h le lendemain. En conséquence :
- Les conducteurs en direction de Montpellier seront invités à sortir à La Roseraie (n°15) et ceux en direction de Bordeaux seront invités à sortir à Borderouge (n°13).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
