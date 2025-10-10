A64 – Rénovation des chaussées entre Briscous et Salies-de-Béarn

Durant 2 nuits (lundi 13 et mardi 14 octobre 2025), de 20h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre l’échangeur d’Urt (n°4) et celui de Briscous (n°3) pour les usagers circulant en direction de Bayonne uniquement.

La nuit du mercredi 15 octobre 2025, de 20h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre l’échangeur de Briscous (n°3) et celui d’Urt (n°4) pour les usagers circulant en direction de Toulouse uniquement.

Des itinéraires de déviation seront proposés lors de ces fermetures.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :