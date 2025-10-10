Travaux
A64 – Rénovation des chaussées entre Briscous et Salies-de-Béarn
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes réalise, depuis le 8 septembre et jusqu’à fin octobre 2025, la rénovation des chaussées de l’A64 entre Briscous et Salies-de-Béarn. Afin de terminer les travaux de rénovation des chaussées, des fermetures temporaires de l’A64 seront nécessaires les nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2025, selon les détails ci-dessous. Hors aléas techniques ou météorologiques, les travaux principaux seront terminés à l’issue de la nuit du mercredi 15 octobre 2025. Des travaux de finitions se poursuivront jusqu’à fin octobre 2025 et se dérouleront sous circulation.
Durant 2 nuits (lundi 13 et mardi 14 octobre 2025), de 20h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre l’échangeur d’Urt (n°4) et celui de Briscous (n°3) pour les usagers circulant en direction de Bayonne uniquement.
La nuit du mercredi 15 octobre 2025, de 20h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre l’échangeur de Briscous (n°3) et celui d’Urt (n°4) pour les usagers circulant en direction de Toulouse uniquement.
Des itinéraires de déviation seront proposés lors de ces fermetures.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic