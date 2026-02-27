Travaux
A64 : fermetures ponctuelles de Tarbes Ouest entre le 2 et le 6 mars 2026
Des travaux de réfection de chaussées auront lieu entre le 2 et le 6 mars 2026 au niveau de l’échangeur de Tarbes-Ouest (n°12), sur l’A64. Ces travaux seront menés principalement de nuit afin de limiter la gêne. Ils occasionneront néanmoins la fermeture de cet échangeur dans les 2 sens de circulation, de 21h à 6h le lendemain durant 3 nuits ainsi que la journée du vendredi 6 mars 2026. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conditions de circulation du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2026
Durant 3 nuits (lundi 2, mardi 3, mercredi 4 mars 2026), de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Tarbes-Ouest (n°12) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs. Par conséquent :
- les usagers circulant en provenance de Bayonne souhaitant rejoindre le secteur de Tarbes-Ouest devront emprunter l’échangeur de Soumoulou (n°11) afin de suivre l’itinéraire de déviation S27 ;
- les usagers circulant en provenance de Toulouse souhaitant rejoindre ce secteur devront emprunter l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) et suivre l’itinéraire de déviation S30 ;
- les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse Tarbes-Ouest seront invités à suivre l’itinéraire de déviation S29 sur le réseau secondaire jusqu’à l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) ;
- les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne seront invités à suivre l’itinéraire de déviation S28 sur le réseau secondaire jusqu’à l’échangeur de Soumoulou (n°11).
Le vendredi 6 mars 2026, de 9h à 15h, les bretelles d’entrées de l’échangeur de Tarbes-Ouest (n°12) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs. Par conséquent :
- les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse Tarbes-Ouest seront invités à suivre l’itinéraire de déviation S29 sur le réseau secondaire jusqu’à l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) ;
- les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne seront invités à suivre l’itinéraire de déviation S28 sur le réseau secondaire jusqu’à l’échangeur de Soumoulou (n°11).