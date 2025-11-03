A64 : Fermeture partielle de l’échangeur de Tournay en direction de Toulouse

Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur Tournay (n°14), en direction de Toulouse. Pour mener cette opération en toute sécurité, cette opération nécessite la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de cet échangeur pour tous les conducteurs en direction de Toulouse uniquement, à partir du lundi 3 novembre 9h et jusqu’au mercredi 5 novembre à 10h.