Travaux
A64 : Fermeture partielle de l’échangeur de Tournay en direction de Toulouse
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur Tournay (n°14), en direction de Toulouse. Pour mener cette opération en toute sécurité, cette opération nécessite la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de cet échangeur pour tous les conducteurs en direction de Toulouse uniquement, à partir du lundi 3 novembre 9h et jusqu’au mercredi 5 novembre à 10h.
Conditions de circulation du lundi 3 au mercredi 5 novembre 2025
Dès 9h, le lundi 3 novembre 2025 et jusqu’au mercredi 5 novembre 2025 à 10h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Tournay (n°14) seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Toulouse.
- les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse et souhaitant sortir à l’échangeur de Tournay (n°14) seront amenés à sortir à l’échangeur précédent Tarbes Est (n°13) et suivre l’itinéraire S31 ;
- les usagers VL circulant sur la RD 817 et souhaitant entrer sur l’A64 en direction de Toulouse depuis le secteur de Tournay seront amenés à suivre l’itinéraire S33 pour rejoindre l’A64 à l’échangeur de Capvern (n°15) ;
- les conducteurs PL circulant sur la RD 817 pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse, depuis le secteur de Tournay, prendre l’A64 en direction de Bayonne pour sortir à l’échangeur de Tarbes Est (n°13) et reprendre aussitôt l’A64 en direction de Toulouse.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic