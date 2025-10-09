A63 – Travaux d’entretien de plusieurs ouvrages sur le secteur de Bayonne

La nuit du lundi 13 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain, la bretelle de bifurcation A63/ A64 sera fermée pour tous les véhicules circulant depuis Bordeaux (A63) en direction de Toulouse (A64), mais également pour les conducteurs venant de Toulouse (A64) circulant en direction de l’Espagne (A63). Ainsi :

Les conducteurs souhaitant emprunter la bifurcation A63/A64 depuis Bordeaux et en direction de Toulouse devront sortir à l’échangeur Bayonne nord (n°6) sur l’A63 et suivre la RD810 puis la RD936 pour reprendre l’autoroute A64 au niveau de l’échangeur Saint Pierre d’Irube (n°1)

Les conducteurs souhaitant emprunter la bifurcation A63/A64 depuis Toulouse circulant en direction de l’Espagne devront emprunter l’A63 en direction de Bordeaux et faire demi-tour à l’échangeur de Bayonne nord (n°6) pour reprendre ensuite l’A63 en direction de l’Espagne.

La nuit du jeudi 16 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain, la bretelle de bifurcation A63/ A64 sera fermée pour tous les véhicules venant d’Espagne (A63) circulant en direction de Toulouse (A64), mais également pour les conducteurs en provenance de Toulouse (A64) circulant en direction de Bordeaux (A63). Par ailleurs, sur l’A64, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint Pierre d’Irube (n°1) sera fermée uniquement pour les conducteurs en direction de Bayonne. Ainsi :

Les conducteurs souhaitant emprunter la bifurcation A63/A64 venant d’Espagne et circulant en direction de Toulouse devront emprunter l’échangeur de Bayonne nord (n°6) sur l’A63 et faire demi-tour pour reprendre l’A63 en direction de l’Espagne et enfin, emprunter la bifurcation en direction de Toulouse

Les conducteurs souhaitant prendre la bifurcation A63/A64 venant de Toulouse, circulant en direction de Bordeaux, devront emprunter l’échangeur de Saint Pierre d’Irube (n°1) sur l’A64 et suivre l’itinéraire de déviation S13 pour reprendre l’A63 à Bayonne nord (n°6) sur l’A63 en direction de Bordeaux

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A64 à Saint Pierre d’Irube (n°1) en direction de Bayonne devront rejoindre l’échangeur de Bayonne nord (n°6) sur l’A63.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :