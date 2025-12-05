A63 – Travaux au niveau de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud les nuits du 8, 15 et 16 décembre 2025

Les nuits du lundi 8, du lundi 15 et du mardi 16 décembre 2025 de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud (n°2) seront fermées dans les 2 sens de circulation :

Les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne seront amenés à sortir à l’échangeur de Saint- Jean-de-Luz Nord (n°3) pour suivre l’itinéraire de déviation S10

Les usagers circulant sur l’A63 en direction de Biarritz / Bordeaux seront invités à sortir à l’échangeur d’Hendaye (n°1) pour suivre l’itinéraire de déviation S1

Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de l’Espagne devront suivre l’itinéraire Bis via la RD810 pour rejoindre l’échangeur d’Hendaye (n°1)

Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de Bordeaux devront suivre l’itinéraire S3 pour rejoindre l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3).

Ces fermetures sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :