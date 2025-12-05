Travaux
A63 – Travaux au niveau de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud les nuits du 8, 15 et 16 décembre 2025
Les nuits du lundi 8, du lundi 15 et du mardi 16 décembre 2025, des travaux de raccordement d’un nouveau poste ENEDIS / RTE auront lieu au niveau de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud (n°2), sur l’A63. Bien que réalisés de nuit, ces travaux nécessiteront la fermeture de cet échangeur, de 21h à 6h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation au cours des nuits du 8, 15 et 16 décembre 2025
Les nuits du lundi 8, du lundi 15 et du mardi 16 décembre 2025 de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud (n°2) seront fermées dans les 2 sens de circulation :
- Les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne seront amenés à sortir à l’échangeur de Saint- Jean-de-Luz Nord (n°3) pour suivre l’itinéraire de déviation S10
- Les usagers circulant sur l’A63 en direction de Biarritz / Bordeaux seront invités à sortir à l’échangeur d’Hendaye (n°1) pour suivre l’itinéraire de déviation S1
- Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de l’Espagne devront suivre l’itinéraire Bis via la RD810 pour rejoindre l’échangeur d’Hendaye (n°1)
- Les usagers souhaitant entrer sur l’A63 en direction de Bordeaux devront suivre l’itinéraire S3 pour rejoindre l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3).
Ces fermetures sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
