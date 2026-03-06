Travaux
A63 – fermeture de l’échangeur de Biarritz dans la nuit du lundi 9 mars 2026 en raison d'un convoi exceptionnel
Au cours de la nuit du lundi 9 mars 2026, un convoi exceptionnel transitera sur l’A63. Ce convoi nécessitera la fermeture temporaire des bretelles de l’échangeur de Biarritz (n°4) entre 21h et 6h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation
La nuit du lundi 9 mars 2026, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Biarritz (n°4) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs. Par conséquent :
Les usagers circulant sur l’A63 en direction de Bordeaux pourront rejoindre le secteur de Biarritz en sortant à l’échangeur Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3) en suivant la déviation S7 via la RD810.
- Les usagers en provenance de la RD810 à destination de Bordeaux seront invités à rejoindre l’A63 au niveau l'échangeur de Bayonne-sud (n°5) via la déviation S9 qui emprunte la RD810.
- Les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne pourront rejoindre le secteur de Biarritz en suivant l’itinéraire de déviation S6 puis la RD810 depuis l’échangeur de Bayonne-sud (n°5).
- Les usagers en provenance de la RD810 à destination de l'Espagne seront invités à suivre la déviation S8 qui emprunte la RD810 pour rejoindre l'A63 au niveau de l'échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps rée
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A63Trafic