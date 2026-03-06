A63 – fermeture de l’échangeur de Biarritz dans la nuit du lundi 9 mars 2026 en raison d'un convoi exceptionnel

La nuit du lundi 9 mars 2026, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Biarritz (n°4) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs. Par conséquent :

Les usagers circulant sur l’A63 en direction de Bordeaux pourront rejoindre le secteur de Biarritz en sortant à l’échangeur Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3) en suivant la déviation S7 via la RD810.

Les usagers en provenance de la RD810 à destination de Bordeaux seront invités à rejoindre l’A63 au niveau l'échangeur de Bayonne-sud (n°5) via la déviation S9 qui emprunte la RD810.

Les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne pourront rejoindre le secteur de Biarritz en suivant l’itinéraire de déviation S6 puis la RD810 depuis l’échangeur de Bayonne-sud (n°5).

Les usagers en provenance de la RD810 à destination de l'Espagne seront invités à suivre la déviation S8 qui emprunte la RD810 pour rejoindre l'A63 au niveau de l'échangeur de Saint-Jean-de-Luz Nord (n°3).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :