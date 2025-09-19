Travaux
A61/A66 : Travaux de maintenance
Publié le 19 septembre 2025
Les nuits du lundi 22 septembre et du mardi 23 septembre, VINCI Autoroutes effectuera des travaux de maintenance sur l’A66 entre l’échangeur de Nailloux (n°1) et la bifurcation A61/A66 dans le cadre de son programme d’entretien du réseau.
Pour limiter la gêne occasionnée, ces travaux se dérouleront de nuit, de 20h à 7h le lendemain, nécessitant sur cette période des fermetures ponctuelles de la bifurcation A61/A66 et de l’A66. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Modifications de circulation
- La nuit du lundi 22 septembre 2025, entre 20h et 7h le lendemain, les bretelles de la bifurcation A61/A66 seront fermées en direction de Pamiers, depuis Toulouse et Narbonne. En conséquence :
- les conducteurs circulant sur l’A61 depuis Narbonne et souhaitant emprunter la bifurcation A61/A66 en direction de Pamiers seront invités à sortir à Montgiscard (n°19.1) pour reprendre l’A66 à Nailloux (n°1).
- les conducteurs circulant sur l’A61 depuis Toulouse et souhaitant emprunter la bifurcation A61/A66 en direction de Pamiers seront invités à sortir à Villefranche-de- Lauragais (n°20) pour reprendre l’A66 à Nailloux (n°1).
- La nuit du mardi 23 septembre 2025, entre 21h et 7h le lendemain, l’A66 sera fermée entre l’échangeur de Nailloux (n1) et la bifurcation A61/A66 en direction de Toulouse et Narbonne. La bretelle d’accès de l’échangeur de Nailloux (n°1) en direction de Toulouse et Narbonne sera fermée entre 20h30 et 7h le lendemain. En conséquence :
- les conducteurs circulant sur l’A66 en direction de Toulouse ou Narbonne seront invités à sortir à Nailloux (n°1) pour reprendre l’A61 à Villefranche-de-Lauragais (n°20).
- les conducteurs souhaitant emprunter l’échangeur de Nailloux (n°1) en direction de Toulouse ou Narbonne devront emprunter le réseau secondaire jusqu’à Villefranchede- Lauragais (n°20).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic