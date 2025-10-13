A61 - Rénovation des chaussées entre Castelnaudary et Arzens

L’échangeur de Bram (n°22) sera partiellement fermé les nuits du 15 et 16 octobre 2025 de 20h à 6h30 : les bretelles d’entrée et de sortie seront fermées en direction de Toulouse ainsi que les bretelles d’entrée en direction de Narbonne.

Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :

Les conducteurs désirant emprunter l’A61 au niveau de l’échangeur de Bram (n°22) circulant en direction de Toulouse seront invités à suivre l’itinéraire S14 pour rejoindre l’échangeur de Castelnaudary (n°21).

Les conducteurs en provenance de Narbonne désirant sortir à l’échangeur de Bram (n°22) devront sortir à l’échangeur de Carcassonne ouest (n°23) et suivre l’itinéraire S16 pour rejoindre l’A61 au niveau de l’échangeur de Bram.

Les conducteurs désirant emprunter l’A61 en direction de Narbonne depuis l’échangeur de Bam (n°22) seront invités à suivre l’itinéraire S15 pour rejoindre l’échangeur de Carcassonne ouest (n°23).

Ce chantier mobile va se dérouler exclusivement de nuit, du lundi au jeudi, soit 4 nuits par semaine. Le chantier sera replié en journée et les week-ends. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :