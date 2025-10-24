Travaux
A61 - Rénovation des chaussées entre Castelnaudary et Arzens
VINCI Autoroutes a engagé depuis l’automne 2023, et jusqu’en 2026, une importante campagne de rénovation des chaussées sur l’A61. Une nouvelle phase se déroule actuellement, et jusqu’à la fin du printemps 2026, sur une section de 50 km (25 km dans chaque sens) située entre Arzens et l’échangeur de Castelnaudary (n°21). Afin de préserver des conditions optimales de circulation, les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, du lundi au vendredi. Les opérations en cours vont néanmoins nécessiter la fermeture partielle de l’échangeur de Bram au cours des nuits du mardi 28, mercredi 29 et du jeudi 30 octobre 2025, de 20h à 6h30 le lendemain.
Vos conditions de circulation
L’échangeur de Bram (n°22) sera partiellement fermé au cours des nuits du 28, 29 et 30 octobre 2025, de 20h à 6h30 : les bretelles d’entrée et de sortie seront fermées en direction de Toulouse ainsi que la bretelle d’entrée en direction de Narbonne.
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les conducteurs désirant emprunter l’A61 depuis le secteur de Bram en direction de Toulouse seront invités à suivre l’itinéraire S14 pour rejoindre l’échangeur de Castelnaudary (n°21)
- Les conducteurs en provenance de Narbonne désirant sortir à l’échangeur de Bram (n°22) devront sortir à Carcassonne ouest (n°23) et suivre l’itinéraire S16 pour rejoindre le secteur
- Les conducteurs désirant emprunter l’A61 en direction de Narbonne depuis ce secteur seront invités à suivre l’itinéraire S15 pour rejoindre l’échangeur de Carcassonne ouest (n°23).
Des travaux réalisés de nuit pour limiter la gêne à la circulation
Pour minimiser la gêne à la circulation, le calendrier des travaux a été établi en prenant en compte la densité du trafic, ce qui a conduit à définir le découpage du chantier en plusieurs phases mais sans interruption de la circulation.
Ce chantier mobile se déroule ainsi exclusivement de nuit, du lundi au jeudi, soit 4 nuits par semaine. Le chantier sera replié en journée et les week-ends. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A61Trafic