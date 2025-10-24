A61 - Rénovation des chaussées entre Castelnaudary et Arzens

Pour minimiser la gêne à la circulation, le calendrier des travaux a été établi en prenant en compte la densité du trafic, ce qui a conduit à définir le découpage du chantier en plusieurs phases mais sans interruption de la circulation.

Ce chantier mobile se déroule ainsi exclusivement de nuit, du lundi au jeudi, soit 4 nuits par semaine. Le chantier sera replié en journée et les week-ends. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :