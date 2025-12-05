Travaux
A61 : fermetures nocturnes de l'échangeur de Castelnaudary les nuits du 8 au 11 décembre 2025
Pour le confort et la sécurité des conducteurs et dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé depuis l’automne 2023, et jusqu’en 2026, une importante campagne de rénovation des chaussées sur l’A61. Une nouvelle phase se déroule actuellement, et jusqu’à la fin du printemps 2026, sur une section de 50 km (25 km dans chaque sens) située entre Arzens et l’échangeur de Castelnaudary (n°21). Afin de préserver des conditions optimales de circulation, les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, du lundi au vendredi. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture de l’échangeur de Castelnaudary au cours des nuits du lundi 8 au jeudi 11 décembre 2025, de 20h à 6h30 le lendemain.
Les conditions de circulation aux cours des nuits du lundi 8 au jeudi 11 décembre
L’échangeur de Castelnaudary (n°21) sera fermé les nuits du lundi 8 au jeudi 11 décembre 2025, de 20h à 6h30 : les bretelles d’entrée en direction de Toulouse et de Narbonne seront fermées ainsi que les bretelles de sortie en provenance de Toulouse et de Narbonne. Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- pour emprunter l’A61 en direction de Narbonne depuis le secteur de Castelnaudary, les conducteurs seront invités à suivre l’itinéraire S13 pour rejoindre l’échangeur de Bram (n°22) ;
- en direction de Toulouse, ils devront l’itinéraire S12 pour rejoindre l’échangeur de Villefranche de Lauragais (n°20) ;
- les conducteurs en provenance de Toulouse désirant rejoindre le secteur de Castelnaudary depuis l’A61 seront orientés depuis l’échangeur de Villefranche de Lauragais (n°20)afin de suivre l’itinéraire S11 ;
- en provenance de Narbonne via l’A61, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur de Castelnaudary devront sortir à l’échangeur de Bram pour suivre l’itinéraire S14.
Des travaux réalisés exclusivement de nuit pour limiter la gêne à la circulation
Pour minimiser la gêne à la circulation, le calendrier des travaux a été établi en prenant en compte la densité du trafic ce qui a conduit à définir le découpage du chantier en plusieurs phases : les travaux sont en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Ce chantier mobile se déroule exclusivement de nuit, du lundi au jeudi, soit 4 nuits par semaine. Le chantier est replié en journée et les week-ends. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.