A61 : fermetures nocturnes de l'échangeur de Castelnaudary les nuits du 8 au 11 décembre 2025

Pour minimiser la gêne à la circulation, le calendrier des travaux a été établi en prenant en compte la densité du trafic ce qui a conduit à définir le découpage du chantier en plusieurs phases : les travaux sont en effet réalisés sans interruption de la circulation.

Ce chantier mobile se déroule exclusivement de nuit, du lundi au jeudi, soit 4 nuits par semaine. Le chantier est replié en journée et les week-ends. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.