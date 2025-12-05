A54 : Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence, les nuits du 8 et 9 décembre 2025

Ce chantier, qui représente un investissement de 11,5 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 50 km de chaussées (25 km par sens) et se déroulera jusqu’au 9 décembre 2025. Afin de préserver des conditions optimales de circulation, les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, du lundi au vendredi. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de la bifurcation A7/A54 et de l’A54 au niveau des échangeurs de Salon-Centre (n°15), Grans (n°14), Eyguieres-Miramas (n°13) et Saint-Martin-de-Crau (n°12) au cours des nuits du lundi 8 et du mardi 9 décembre 2025, de 21h à 6h.

Nuit du lundi 8 décembre, de 21h à 6h le lendemain :

Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules en provenance de Salon-de-Provence et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction d’Arles ;

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) en direction d’Arles et en provenance de Salon-de-Provence. Les conducteurs en direction d’Arles pourront rejoindre l’A54 en suivant la N113 jusqu’à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12).

Nuit du mardi 9 décembre, de 21h à 6h le lendemain :

Fermetures des bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence et circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles ;

Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Salon centre (n°15) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles ;

Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur de Grans-Salon-de-Provence (n°14) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles ;

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.

Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :