Travaux
A54 : Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence, les nuits du 8 et 9 décembre 2025
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise la rénovation des chaussées entre la barrière de Saint-Martin-de-Crau et la bifurcation A7/A54, au niveau de Salon-de-Provence.
Condition de circulation durant les nuits du lundi 8 et mardi 9 décembre 2025
Ce chantier, qui représente un investissement de 11,5 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 50 km de chaussées (25 km par sens) et se déroulera jusqu’au 9 décembre 2025. Afin de préserver des conditions optimales de circulation, les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, du lundi au vendredi. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de la bifurcation A7/A54 et de l’A54 au niveau des échangeurs de Salon-Centre (n°15), Grans (n°14), Eyguieres-Miramas (n°13) et Saint-Martin-de-Crau (n°12) au cours des nuits du lundi 8 et du mardi 9 décembre 2025, de 21h à 6h.
Nuit du lundi 8 décembre, de 21h à 6h le lendemain :
- Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules en provenance de Salon-de-Provence et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction d’Arles ;
- Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) en direction d’Arles et en provenance de Salon-de-Provence. Les conducteurs en direction d’Arles pourront rejoindre l’A54 en suivant la N113 jusqu’à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12).
Nuit du mardi 9 décembre, de 21h à 6h le lendemain :
- Fermetures des bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence et circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles ;
- Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Salon centre (n°15) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles ;
- Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur de Grans-Salon-de-Provence (n°14) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles ;
- Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- les conducteurs en provenance de Marseille pourront rejoindre l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles en sortant à Rognac (n°28) afin de suivre la D21 et la D113 jusqu’à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) ;
- les conducteurs en provenance de Lyon pourront rejoindre l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles en sortant à l’échangeur de Salon nord (n° 27) pour suivre la D538, contourner la ville de Salon-de-Provence par le boulevard de la République, l’avenue Georges Borel puis l’avenue de Huntingdon jusqu’à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) ;
- la traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les véhicules en provenance de Lyon dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur à 6 tonnes devront, pour rejoindre l’A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles, sortir à l’échangeur de Rognac (n°28), suivre la D21 et la D113 jusqu’à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- les conducteurs en provenance de l’A8 souhaitant emprunter l’A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau / Arles devront sortir au niveau de l’échangeur de Coudoux La Fare (n°28), suivre la D21 puis la D113 jusqu’à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).