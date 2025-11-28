A54 – Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence

Nuits du lundi 1er et du mardi 2 décembre, de 21h à 6h le lendemain :

Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules en provenance de Salon-de-Provence et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction d’Arles.

: la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules en provenance de Salon-de-Provence et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction d’Arles. Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint Martin de Crau (n°12) en direction d’Arles et de la sortie en provenance de Salon-de-Provence.

Fermeture de la bretelle de sortie ZI Saint-Martin-de-Crau (n°11). Les conducteurs en direction d’Arles pourront récupérer l’A54 en suivant la N113 puis la N1453 dans cette direction.

Nuits du mercredi 3 et du jeudi 4 décembre de 21h à 6h le lendemain :

Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de ZI Saint-Martin-de-Crau (n°11) : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules venant d’Arles et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction de Salon-de-Provence.

: la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules venant d’Arles et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction de Salon-de-Provence. Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) en direction de Salon-de-Provence .

. Fermetures de la bretelle de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction de Salon-de-Provence.

Les conducteurs pourront reprendre l’autoroute A54 à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en suivant la D113 puis la D538 en direction de Salon-de-Provence.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :