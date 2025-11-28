Travaux
A54 – Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence
VINCI Autoroutes réalise la rénovation des chaussées entre la barrière de Saint-Martin-de-Crau et la bifurcation A7/A54, au niveau de Salon-de-Provence. Ce chantier concerne 50 km de chaussées (25 km par sens) et se déroulera jusqu’au 3 décembre 2025. Afin de préserver des conditions optimales de circulation, les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, du lundi au vendredi. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A54 au niveau des échangeurs de Saint Martin-de-Crau (n°12) et d’Eyguieres-Miramas (n°13) au cours des nuits du lundi 1er au jeudi 4 décembre 2025, de 21h à 6h.
Condition de circulation durant les nuits du lundi 1er au jeudi 4 décembre 2025
Nuits du lundi 1er et du mardi 2 décembre, de 21h à 6h le lendemain :
- Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules en provenance de Salon-de-Provence et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction d’Arles.
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint Martin de Crau (n°12) en direction d’Arles et de la sortie en provenance de Salon-de-Provence.
- Fermeture de la bretelle de sortie ZI Saint-Martin-de-Crau (n°11). Les conducteurs en direction d’Arles pourront récupérer l’A54 en suivant la N113 puis la N1453 dans cette direction.
Nuits du mercredi 3 et du jeudi 4 décembre de 21h à 6h le lendemain :
- Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de ZI Saint-Martin-de-Crau (n°11) : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules venant d’Arles et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction de Salon-de-Provence.
- Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12) en direction de Salon-de-Provence.
Fermetures de la bretelle de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction de Salon-de-Provence.
Les conducteurs pourront reprendre l’autoroute A54 à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en suivant la D113 puis la D538 en direction de Salon-de-Provence.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic