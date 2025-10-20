A54 – Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence

Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de Grans (n°14) : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules en provenance de Lyon /Marseille et l’entrée interdite pour tous les véhicules en direction d’Arles.

Fermetures des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles.

Les conducteurs en provenance de Marseille, Lyon et Nice souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau ou Arles devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14) afin de suivre la N113 et rejoindre l’A54 à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12). L’itinéraire sera le même pour les conducteurs voulant rejoindre l’autoroute depuis le secteur de Grans ou d’Eyguieres-Miramas n°13.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :