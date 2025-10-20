Travaux
A54 – Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise la rénovation des chaussées entre la barrière de Saint-Martin-de-Crau et la bifurcation A7/A54, au niveau de Salon-de-Provence. Afin de préserver des conditions optimales de circulation, les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, du lundi au vendredi. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A54 au niveau des échangeurs de Grans (n°14) et Eyguieres-Miramas (n°13) au cours des nuits du lundi 20 au jeudi 23 octobre 2025, de 21h à 6h, pour les véhicules en provenance de Lyon / Marseille et en direction d’Arles/St Martin de Crau.
Fermetures nocturnes du lundi 20 au jeudi 23 octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain
- Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de Grans (n°14) : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules en provenance de Lyon /Marseille et l’entrée interdite pour tous les véhicules en direction d’Arles.
- Fermetures des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles.
Les conducteurs en provenance de Marseille, Lyon et Nice souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau ou Arles devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14) afin de suivre la N113 et rejoindre l’A54 à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12). L’itinéraire sera le même pour les conducteurs voulant rejoindre l’autoroute depuis le secteur de Grans ou d’Eyguieres-Miramas n°13.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic