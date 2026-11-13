Travaux
A54 : Rénovation de la signalisation - échangeur de Nîmes, 17 et 18 novembre 2026
Dans le cadre de son programme de renouvellement de la signalisation directionnelle, VINCI Autoroutes poursuit des travaux au niveau de la bifurcation A9/A54 afin de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Des adaptations de circulation seront mises en place au niveau de l'échangeur de Nîmes Centre (n°1) au cours des nuits du 17 et du 18 novembre 2026. Des itinéraires de déviation seront proposés pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Des travaux réalisés de nuit afin de limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé afin de préserver les meilleures conditions de circulation possibles pour les usagers. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit, les nuits du mardi 17 et du mercredi 18 novembre 2026, de 21h à 5h le lendemain, lorsque le trafic est le moins dense. Ils permettront de renouveler plusieurs équipements de signalisation, notamment les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation situés au niveau de la bifurcation A9/A54.
Vos conditions de circulation
Durant les nuits du mardi 17 et du mercredi 18 novembre 2026, de 21h à 5h le lendemain, la sortie de l'échangeur de Nîmes Centre (n°1) en direction de Nîmes sera fermée. Les conducteurs en provenance d'Arles et en direction de Nîmes souhaitant emprunter la sortie Nîmes Centre (n°1) seront invités à sortir à l'échangeur de Garons (n°2), puis à suivre la RD442A, la RD442 et la RD42 jusqu'au péage de Nîmes Centre (n°1).