A54 : Rénovation de la signalisation - échangeur de Nîmes, 17 et 18 novembre 2026

Dans le cadre de son programme de renouvellement de la signalisation directionnelle, VINCI Autoroutes poursuit des travaux au niveau de la bifurcation A9/A54 afin de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Des adaptations de circulation seront mises en place au niveau de l'échangeur de Nîmes Centre (n°1) au cours des nuits du 17 et du 18 novembre 2026. Des itinéraires de déviation seront proposés pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.